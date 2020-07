Pampita reveló en detalle cómo comenzó su historia amor con Roberto García Moritán

A dos meses de conocerse y empezar su romance, Pampita Ardohain y Roberto García Moritán decidieron pasar por el altar en lo que fue uno de los eventos más relevantes de 2019. Enamorada como nunca, la top reflexionó de cómo vive estos momentos con el empresario, la forma en que conservan su intimidad y cómo se inició el vínculo que fue la comidilla de todos.

“¿Sabés la cantidad de parejas que han empezado por las redes? Yo, por ejemplo”, confesó la top en su ciclo, Pampita Online.

“¿Cómo lo conociste a Rober por redes?”, le preguntó Silvina Luna. “Le pedí solicitud de amistad en Instagram. Una amiga ya me había dicho que él me quería conocer y yo primero quería ver cómo era. Él tenía su Instagram privado, le pedí amistad y esperó unas horas en aceptarla para no quedar tan desesperado. Yo ni me había dado cuenta de que habían pasado unas horas, me fijé al día siguiente. Así empiezan muchas relaciones”, le reveló Pampita.

“Primero lo googleé y no había nada. Ni una foto, nada de nada porque no es del medio. Mi amiga me lo había recontra recomendado y Google sirve para filtrar, pero no todo el mundo aparece”, continuó sobre cómo fue conociendo a su actual marido.

Luego, la conductora recordó sobre aquellos primeros momentos en que lo estaba conociendo: “Me gustó que se veía que era re buen papá, de qué trabajaba, lo que hacía. Eso y la palabra de mi amiga fueron fundamentales. Después de que me aceptó, empezamos a charlar. No nos vimos por un mes. El tenía su autoestima bastante bien”.

Ahora, en medio de la cuarentena y con una familia ensamblada de adolescentes y niños -la top tiene a Bautista, Beltrán y Benicio- y Moritán tiene a Delfina y Santino-, la modelo reconoció que se las ingenian para mantener la intimidad y el tiempo en pareja. "Lo manejamos bien porque tenemos nuestro momento y además, a rajatabla, a las ocho y media se van todos a dormir. El momento a solas de la pareja tiene que estar", explicó Pampita.