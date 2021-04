La palabra de Silvina Escudero tras los rumores de romance con Mariano Martínez

Luego de Juariu, la "investigadora de redes" y panelista de Bendita sacara conclusiones sobre fotos de Mariano Martínez y Silvina Escudero andando a caballo el mismo día y cruzara sus diferentes fotos comenzaron a surgir los rumores de romance entre el actor y la modelo y bailarina. Desde CARAS Digital nos comunicamos con Silvina quien dejó en claro la situación.

Según la panelista el actor y la bailarina mantienen un acercamiento debido a las imágenes donde aparecen en el mismo lugar. "No son el mismo caballo, pero lo suben el mismo día, a la misma hora, el mismo caballo ambos", dijo la periodista. "Eso no es todo. Pone que los caballos son animales con lealtad", agregó en referencia a Silvina. "Mariano pone también lo de la lealtad y el caballo. Suben foto con caballo a la misma hora con la palabra lealtad. ¿Algo má?", siguió Juariu quien también resaltó que ambos se comentan y dan likes en cada una de sus fotos.

En comunicación con este portal Silvina dijo: "Es todo mentira que tengamos onda o empecemos un romance. Yo estoy separada (de su último novio con quien convivió, Federico) y soltera desde hace siete meses. Con Mariano cero, cero, cero. Nunca ni salí con él. Yo me fui a andar a caballo a otro lado y justo dio la casualidad que él fue a otro lado a andar a caballo, pero nada que ver lo que están diciendo o escribiendo en diferentes portales. No tenemos nada con Mariano. Hay buena onda, pero cero todo. Nada que ver", le dijo ella a CARAS Digital. ¿Clarito no?

Mirá lo que publicaba Juariu...

Silvina Escudero se separó tras cuatro años de relación

Silvina Escudero se separó de Federico, su pareja desde hace cuatro años. La pareja tomó la decisión después de una crisis que comenzó en septiembre pasado y que fue terminando con el vínculo.

Así lo dio a conocer Nico Peralta en Cortá por Lozano: “Ellos tuvieron una crisis en la cuarentena, estuvieron separados (incluso compartiendo la misma casa) y pasaron un mes durmiendo en habitaciones separadas. Intentaron remontarla, volvieron y después se dieron cuenta de que ya no había marcha atrás”, aseguró sobre la ruptura.

Luego agregó: “Te puedo decir exacto que hace 3 meses él se fue de la casa. Fue con mucho amor, no hay terceros en discordia y conservan la buena onda”, cerró.

