Sabrina Rojas y el Tucu López son una de las parejas más emblemáticas en el mundo artístico argentino. En reiteradas ocasiones, la actriz habló de la paternidad y el cariño que el locutor tiene con sus hijos, fruto de su relación con Luciano Castro, y confesó su deseo de agrandar la familia con él.

Los años no son un límite para Sabrina Rojas, quien asegura que buscará un tratamiento en el caso de que tenga 45 años y no haya tenido un bebé con Tucu López. La actriz explicó que la humanidad que transmite su marido la encandila y eso le genera más ganas de tener un bebé junto a él.

Sabrina Rojas y Tucu López junto a los pequeños

"La verdad es que el Tucu ya está ejerciendo, pero me gustaría que sea papá. Él mismo cuando charlamos me lo dice. Hasta ahora no hicimos ningún tratamiento. Tengo 42 años y en mayo cumplo 43. Creo que si llego a los 45 sin que suceda, ahí pensaría en un tratamiento, pero hoy tranquilamente, podría llegar a quedar embarazada, según mis estudios clínicos", comenzó explicando Sabrina Rojas a la vez que negó los rumores de embarazo.

En conversación con Catalina Dlugi, Sabrina Rojas había expresado que "El Tucu es un ser hermoso y al escucharlo hablar con sus sobrinos y sus hermanas, no puedo creer que no haya sido papá. Es una persona que tiene que ser papá. Realmente no sé cómo llegó a los 42 años sin haber tenido un hijo... "Es un gran padrastro, de verdad lo digo, de una forma graciosa. Creo que también es un hermoso compañero y mis hijos, van a crecer con él".

La actriz y el locutor con los pequeños en el Sura

Sin embargo, la actriz admitió que es un tema complicado cuando ya superaste cierta edad y tus otros hijos son más grandes. La decisión de agrandar la familia no es algo que únicamente deba debatir con Tucu López, sino también con sus pequeños de 8 y 9 años que son fruto de su relación con Luciano Castro.

"Desde el deseo uno lo imagina y es muy hermoso, pero tengo dos hijos de 8 y 9 años, y estamos acomodándonos, y soy grande también, y eso me genera toda una revolución", sentenció.

