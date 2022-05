Este domingo 15 de mayo se llevaron a cabo los Billboard Music Awards 2022 en Las Vegas. La alfombra roja del MGM Grand Garden Arena estuvo acompañada de todos los detalles fashionistas de los artistas más importantes de la industria de la música. Quien no pasó desapercibida fue Luisana Lopilato que, con un look de brillos y plumas azules, cautivó a los presentes luciendo su pancita de embarazada.

La pancita de Luisana Lopilato, la gran protagonista en los Billboard Music Awards 2022

Además de Michael Bubble y Luisana, otras figuras internacionales hicieron su entrada triunfal en los Billboard Music Awards 2022. Kylie Jenner, Megan Fox, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Harry Styles, The Weekend, Adele, Taylor Swifft, Bad Bunny y Karol G fueron algunos de los artistas que brillaron en la alfombra roja.

La ex Rebelde Way lució un vestido corto de mangas largas con brillos y plumas azules. La argentina optó por usar una cola de caballo y zapatos en color nude. El accesorio que eligió fue un clutch de cuero azul.

Bublé y Lopilato se encuentran en la dulce espera de su cuarto hijo.

La historia de amor entre Michael Bublé y Luisana Lopilato comenzó con un video en donde la actriz colaboró con el cantante canadiense y lo encandiló. La pareja pasó por el altar y ahora son orgullosos padres de tres hijos: Noah, Elías, y la pequeña Alma.

Recientemente, la pareja confirmó que están esperando un nuevo bebé que completará a la familia, sin embargo, los primeros pasos en su relación no fueron tan ideales.

En una entrevista con revista "¡Hola! Argentina", el cantante reveló la insólita frase que le dijo su esposa luego de pasar por el altar. "El día que nos casamos, creo que ambos teníamos grandes dudas. Ambos estábamos, como '¡Oh guau!, realmente, ¿quién es esta persona?'", dijo Bublé en la nota que dio junto a Lopilato.

"Incluso en nuestra luna de miel, recuerdo que decías: 'Creo que nos equivocamos'. Y yo decía: 'Sabes, creo que tienes razón. Cometimos un error'", contó por primera vez.

"Esperaba que me dijera: 'Oh no, no te preocupes', pero me dijo: 'Yo también lo pienso. Creo que cometimos un gran error'. Y luego me dijo...", continuó Luisana y Michael completó: "No es demasiado tarde para anular el matrimonio".

"Tomamos una decisión adulta y dijimos: 'Tenemos que esforzarnos más'. Creo que lo quiero más ahora que cuando me casé, seguro...", cerró la actriz.

