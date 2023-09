Mar Lucas y Rusherking confirmaron su relación no hace mucho, pero es un romance que lleva rumoreándose hace bastante. Mediante unas historias de Instagram en una playa los seguidores de ambos se revolucionaron porque los jóvenes se mostraron en el mismo lugar. Ahora, la tiktoker visitó el famoso programa de La Resistencia Cero y habló sobre el vínculo que mantiene con el cantante.

La particular manera en la que Mar Lucas habló de su romance con Rusherking

El ciclo español es bastante pelicular, muchos artista argentinos pasaron por ahí, David Broncano es el conductor que se encarga de hacer algunas preguntas picantes. "Puntuación de Relaciones sexuales en el último mes", le preguntó directamente. "Vale, lo tengo que calcular, normal es 1", dijo la influencer. "Coit.. normal es uno, peti... 0,6 y masturbación 0,2", aclaró el conductor.

Mar Lucas tardó bastante en hacer la cuenta y el conductor la apuraba para dar una respuesta. "Es que últimamente me da más duro, es que me gusta gente de la otra punta del mundo", lanzó la tiktoker. "Por lo tanto se ha reducido la taza", la ayudó David. "Menos de las que me gustaría, vale, no se te diría 15, 2", respondió picara la novia de Rusherking mientras el público aplaudía.

AF..