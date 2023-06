Mar Lucas habló sin vueltas de su relación con Rusherking: "Lo admiro"

Rusherking no tardó en mostrarse muy bien acompañado, luego de que se haya confirmado que la China Suárez está en una relación con Lauty Gram. El artista fue visto entonces con la española Mar Lucas que, al igual que su ex, es cantante y modelo.

Si bien todo indica que están en una relación, la joven brindó una entrevista y aclaró qué la une al artista.

Rusherking y Mar Lucas.

La palabra de Mar Lucas

Mar Lucas fue entrevistada en el posdast español Blalala y la conductora fue al grano. "¿Andas con él, no andas con él, qué pasa?", le preguntó. Y la cantante indicó: "Somos amigos, nos llevamos muy bien. Y ya".

Mar Lucas.

Como la entrevistadora no quedo conforme con la respuesta, continuó: "¿Y por qué no hay algo más? ¿Qué hace falta para darle el 'Sí'?". Con una sonrisa vergonzosa, la artista señaló: "No sé, en este momento somos amigos y ya".

Luego, Mar Lucas dio más detalles de su relación con Rusherking: "Me da muchos consejos en la música. Lo admiro un montón y es un artista increíble".

Por su parte, el cantante fue consultado por la Paparazzi que fue a buscar su palabra, mientras firmaba autógrafos para sus fanáticos. “¿Cómo estas con Mar, Rusher?”, le consultó el cronista y, con pocas ganas de responder, indicó: “Yo re bien. Un saludo”.