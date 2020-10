La pícara respuesta de Pampita cuando le preguntaron si le habían sido infiel

Ya es un clásico de todas las tardes los diversos debates en el ciclo de Pampita, "Pampita On Line", por Net Tv. Allí se tratan temas de actualidad, ella misma opina, sus panelistas participan activamente y en esta oportunidad se tocó el tema de la infidelidad y todos tuvieron algo para decir, sobre si fueron infieles o les fueron infieles y por supuesto Carolina, rápida de reflejos afirmó que nunca fue infiel y respondió sobre si a ella sí le fueron de una manera particular.

“Con un besito, ya es infidelidad”, sentenció la conductora, sin dar vueltas, entonces Barby Franco fue por más: “¿Fueron alguna vez infieles? Yo sí, fui infiel un montón de veces, pero era chiquita, adolescente”, dijo. Caro Haldemann también se sinceró y dijo que ella también lo había sido y que incluso la descubrieron.

Luego Paula Galloni tomó la posta: “Yo quiero decir que mi marido me dice que con una de mis amigas tenemos el sindicato de ‘las novias exigentes’ y yo soy la Vice porque no soy tan exigente”, dijo y Pampa intervino: "Uno se puede unir al club si quiere. Yo debo ser más o menos de esa camada. Yo no fui infiel. Es que, chicas y chicos, la mentira tiene patas cortas. Yo jamás fui infiel, yo soy de las mujeres exigentes como Paulita”.

Pero para rematar el tema, la pareja de Fernando Burlando tiró sin aviso previo“¿Y alguna vez les fueron infieles?”, y la modelo admitió de forma pícara: "Tal vez lo fueron y no nos enteramos". ¿A quién le habrá mandando la indirecta...