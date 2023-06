Soledad Silveyra liquidó a Jorge Rial tras los rumores de un homenaje en los Martín Fierro: "Yo desearía un silbido"

Soledad Silveyra no se mete en escándalos y sólo es noticia, generalmente, por su trabajo en las ficciones y en el teatro. Pero esta vez visitó Intrusos, el programa que conduce Flor de la V en las tardes de América TV, y le preguntaron sobre un tema que toca una fibra sensible en ella: Jorge Rial. Fue entonces que la actriz opinó ácidamente sobre el posible homenaje que le harían al conductor en los Martín Fierro luego de su infarto en Colombia.

Debido a lo sucedido en Colombia, Jorge Rial se distanció un poco por un tiempo de los medios de comunicación. Dejó su programa en C5N para poder recuperarse plenamente, a recomendación de los médicos. Por el mal momento, Telefe y APTRA estarían considerando homenajearlo en la entrega de los Martín Fierro. Sin embargo, a Soledad Silveyra no le gustó para nada la idea y no se molestó en ocultar su descontento al respecto.

Soledad Silveyra y el elenco de su nueva obra de teatro

En Intrusos, Soledad Silveyra recordó aquella frase a partir de la cuál rompió su relación con Jorge Rial. "Jorge Rial fue muy cruel conmigo cuando participé del Bailando. Cuando estaba Loly él me dijo 'A Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'. De ahí en más, nunca más hablé con él", contó la actriz.

Entonces, Karina Iavícoli, panelista del programa, le preguntó sobre los rumores de que APTRA estaría considerando homenajearlo por lo sucedido en Colombia. "¿Te lo imaginas a él si es que Telefé y APTRA deciden homenajearlo entrando a la fiesta de los Martín Fierro? ¿Cuál podría ser la reacción de tus colegas?", lanzó la periodista.

Jorge Rial y María del Mar Ramón

Frente a esta pregunta, Soledad Silveyra sacó todo lo picante que tiene y lanzó un ácido comentario: "No lo sé, yo desearía un silbido, pero bueno". Entonces, Pampito, que sabe leer entre líneas, le preguntó para confirmar: "¿Decis que lo abucheen?". Sin dudarlo, Solita respondió con picardía: "Si, no sé si un abucheo porque me parece demasiado pero un silbido si".

Posteriormente, cuestionó la decisión de Telefe y APTRA de homenajearlo, si es que finalmente lo hacen. "Hay tanta gente para homenajear, ¿hay algún argumento que justifique que sea homenajeado?", preguntó Soledad Silveyra.

Jorge Rial reveló que se está preparando para su vuelta a Argenzuela

Luego del infarto en Colombia, Jorge Rial tuvo que quedarse unos días en su casa y reponerse. A pesar de que ya está mejor de salud y la recuperación está yendo como era esperada, todavía no está al 100% para volver a tomar la conducción de Argenzuela.

Jorge Rial habló sobre su futura vuelta a Argenzuela

Con respecto a esto, reveló: "Estoy con muchas ganas, pero no voy a acelerar ningún tiempo". Y es que Jorge Rial todavía no logró recuperar su voz luego de la intubación, y forzarse a hacer el programa podría retrasar esto mucho tiempo más. "A la mañana me despierto y me encuentro la voz. Después se empieza a perder", reconoció.

Por último, aclaró por qué todavía no puede volver. "En lugares como este, donde hay tanta gente, uno mentalmente tiende a subirla, y en mi caso la cago. Entonces cuando menos tenga que estar hablando, mejor", explicó Jorge Rial.

NL.