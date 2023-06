Jorge Rial afrontó los rumores respecto a su regreso a Argenzuela: "No voy a acelerar"

Jorge Rial vivió un episodio escalofriante en Colombia, cuando se encontraba vacacionando. En el hotel donde se estaba hospedando, el periodista comenzó a descompensarse y sufrió un infarto que casi lo lleva a la muerte. De hecho, él relata que falleció por unos segundos y volvió a la vida. Luego de este tremendo episodio, sus médicos le recomendaron que se tome un tiempo con suma tranquilidad para reponerse, aunque comenzaron los rumores que desde C5N lo estarían apretando para que vuelva rápidamente.

Recientemente, Jorge Rial visitó los estudios de AM y reveló que está poniéndole todo a su recuperación para poder volver al programa en condiciones. "Estoy con muchas ganas, pero no voy a acelerar ningún tiempo", reconoció el periodista.

Jorge Rial visitó Argenzuela

Después, se dedicó a explicar un poco más los motivos de que todavía no volvió a la conducción de Argenzuela. La principal razón por la que no puede comenzar de nuevo es su voz, que todavía no recuperó del todo luego de la intubación. Entonces, aclaró que se encuentra haciendo algunos ejercicios para poder reponerse. "A la mañana me despierto y me encuentro la voz. Después se empieza a perder", reveló Jorge Rial.

Con respecto a su voz, explicó que normalmente, en programas donde se generan debates constantemente, se suele levantar la voz y esto podría perjudicarlo en su recuperación. "Y en lugares como este, donde hay tanta gente, uno mentalmente tiende a subirla, y en mi caso la cago. Entonces cuando menos tenga que estar hablando, mejor".

La historia de Jorge Rial al volver a su casa luego del infarto

"En plena recuperación, con muchas ganas de volver. No estoy todavía. En una semanita, diez días, por ahí ya estoy como para volver. Voy a volver cuando esté para volver, no voy a acelerar ningún tiempo", aclaró Jorge Rial en medio de los rumores que están circulando con respecto a un supuesto apriete por parte de C5N para que el conductor vuelva lo antes posible.

"Todavía tengo los puntos, me los tienen que sacar. Estoy al 50%. Es la voz, después físicamente estoy bien, salgo a caminar, ya no me canso como antes. Ya no va a ser igual, tampoco. Vamos a tener que distribuir un poquito más el juego porque me tengo que cuidar", sentenció Jorge Rial en su paso a saludar en la radio.

Jorge Rial reveló qué fue lo que lo enamoró de María del Mar Ramón, su nueva pareja

En Colombia, Jorge Rial pasó uno de los peores momentos de su vida al sufrir un infarto. En este mal momento, lo estuvo acompañando María del Mar Ramón, su nueva pareja, que es una escritora feminista de bajo perfil y quien avisó del episodio a la familia del conductor.

Jorge Rial y María del Mar Ramón, su nueva pareja.

Con respecto a ella, Jorge Rial comentó: "Yo no sabía quién era, me gustaba lo que hacía y después vino todo lo demás". "¿Te atrapó el lado intelectual de María?", le preguntó el cronista de LAM. Entonces, el conductor contestó: "Bueno, hubo de todo. No sólo lo intelectual. Es hermosa. Se dieron un montón de cosas, en momentos especiales y punto".

NL.