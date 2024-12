La aparición de Wanda Nara en el living de Susana Giménez para exponer diferentes conversaciones que mantenía con Mauro Icardi, referencias y lo que ocurrió con la China Suárez en Gardiner fueron motivos más que suficientes para que la expareja de Benjamín Vicuña tome la decisión de accionar legalmente por "hostigamiento" y demás cuestiones, según le contó su abogado al "Diario de Mariana" hace algunos días.

La conductora y modelo parece no ceder frente a lo que fue la infidelidad que tuvo como protagonista al padre de sus hijas con la reconocida cantante. En este contexto, Yanina Latorre reveló detalles importantes acerca de los motivos que tendría la hermana de Zaira Nara para "arruinar" a la mujer que recientemente fue vista con Franco Colapinto en Madrid, capital de España.

La razón por la que Wanda Nara quiere "arruinar" a la China Suárez

En lo que respecta a la información del espectáculo o la farándula argentina, Yanina Latorre es una de las periodistas más informadas y con acceso a fuentes que le brindan novedades que terminan siendo primicias y repercutiendo en la agenda de los medios pero que también la llevan a tener más de un cruce con las diferentes personalidades. Con algunos intercambios con Wanda Nara, una de las conductoras de LAM aprovechó sus redes sociales para revelar algunas cuestiones sobre los motivos que tendría la excompañera de vida de Mauro Icardi para señalar a la China Suárez.

“Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’”, fueron las palabras expresadas por la esposa de Diego Latorre adjuntado la imagen de las ex de Benjamín Vicuña en Galerías Pacífico.

Yanina Latorre.

La China Suárez y Pampita.

Wanda Nara parece no perdonar lo que acontecido hace tres años atrás cuando se enteró de que Mauro Icardi se encontraba con la China Suárez y si bien éste le confirmó que no tuvieron relaciones sexuales, ella considera que si. Es por eso que buscaría por todos los medios manchar la imagen de actriz, que posó con Pampita este miércoles, que ya inició acciones legales y que la demandaría por una cifra exorbitante. Mientras tanto, las mujeres que comparten hijos con Benjamín Vicuña públicamente expresan y dejan a las claras que dejaron atrás las diferencias y que buscan mantener el mejor vínculo para que sus descendientes puedan compartir diferentes momentos ya que son hermanos y vivirán juntos durante el resto de sus vidas.

BL