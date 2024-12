La guerra entre la China Suárez y Pampita parece haber quedado en el pasado, o es lo que demostraron después de encontrarse en el evento de Galerias Pacífico, abrazarse y posar juntas para una foto. Sin embargo, en su enfrentamiento con Wanda Nara, la China salió perjudicada porque la empresaria viralizó chats y audios de la ex Casi Ángeles donde habla de la peor manera de su ahora amiga, Pampita.

Con la infidelidad de Benjamín Vicuña a Pampita, en el año 2018, la China Suárez se volvió la protagonista de la famosa separación, al igual que en 2021 cuando la infidelidad fue de parte de Mauro Icardi, también con la China, a Wanda Nara.

La conductora no se guardó nada y después de la denuncia de la ex Teen Angel sacó a la luz chats y audios donde demuestra que tenían muy buena relación y aprovechaban para hablar mal de Pampita.

Pampita y la China Suárez en el evento de Galerias Pacífico

Los impactantes audios de la China Suárez contra Pampita

Después de iniciar su relación con Benjamín Vicuña, de la peor manera, la China Suárez vivió un duro enfrentamiento con Pampita, y si bien la relación entre las famosas argentinas hoy es la mejor, no lo fue en ese momento. Hoy, desde “A la Tarde” mostraron audios de la China Suárez, que le envió a Wanda Nara, donde se expresa de la peor manera sobre Pampita.

“No hay que darle bola pero porque le está yendo mal”, se escucha decir a la China Suárez sobre Pampita. “Yo la odio y no tengo problema en decirlo”, continúa y agrega que “es la única persona por la que siento odio, que me ha hecho sufrir mucho y me mintió”. No solo inicia con duras palabras hacia la ex esposa de Roberto García Moritán, sino que agrega que Pampita “es lo más malo que conocí”.

El vínculo entre Pampita y la China Suárez fue muy turbulento durante mucho tiempo, sin embargo la modelo decidió superar la infidelidad del padre de sus hijos y tener una buena relación con la actriz ya que sus hijos son hermanos.

Los dichos de la China no quedaron ahí, sino que, después de los chats que Wanda Nara compartió, continuó asegurando que Pampita “es una caradura” y que “algo que decimos siempre con Benja (Vicuña) es que ella dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada”. “Se quedó con la casa y con todo. Una genia mentirosa serial”, sentenció la actriz sin ningún tipo de reparo.

Sin embargo, la China Suárez también se quedó con la casa que habitaba luego de su separación con Benjamín Vicuña, ya que tanto ella como Pampita tenían hijos en conjunto con el chileno.

“Casi se muere cuando yo estaba embarazada”, expresó la actriz sobre la mamá de Anita García Moritán y la “bronca” que le agarró a la modelo cuando se enteró de la llegada de Magnolia, su hija junto con Benjamín Vicuña.

“La belleza no sirve de nada si sos mala”, reflexiona con Wanda Nara y agrega que Pampita “tiene un lomazo pero es mala, entonces no brilla, no la quieren de verdad y se la pasa sufriendo”.

Después del nacimiento de Magnolia Vicuña, la China le contó a Wanda que “Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas y yo no”, y continuó diciendo que Pampita le pidió, a Vicuña, una foto de Magnolia para agregarla a una actividad del colegio de sus hijos. La protagonista de Linda le dijo que “ni se te ocurra mandarle porque no es una mina buena que tiene buenos sentimientos, le ch*pa un huevo. Quiere la foto para ojearla, porque a mí me hizo más macumbas que no sé, ella y su mamá”.

“Yo la crucé una sola vez en Punta del Este, cuando estaba embarazada, porque Benjamín me dijo “tenés que venir así ella ve que estás conmigo, sino nunca estás”. Mi lugar como mujer de él”, le contó a Wanda.

En cuanto a su relación con los hijos de Pampita y Vicuña, la actriz señaló que “los chicos vienen siempre a casa pero no los trae ella, los va a buscar Benja”, y agregó que “la única vez que vino a mi casa a buscarlos, uno de mis perros la mordió, asi que imaginate”, sentenció entre risas.

“Ella es tremenda pero yo también soy muy viva, lo que pasa es que no tengo maldad y no lo hago para afuera. Yo soy viva de que cuido mis cosas y mi familia pero para adentro, no sé cómo se hace para afuera”, expresa la China y agrega que “en algún momento se va a dar vuelta todo, tengo fé”, finaliza la actriz.

Las opiniones de la China Suárez contra Pampita son del año 2018, cuando ocurrió la infidelidad del actor con la actriz mientras seguía en pareja con la modelo. Hoy tienen una muy buena relación, pero hay que esperar la reacción de la conductora después de los escandalosos audios.

MVB