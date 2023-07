Carmen Barbieri sorprendió al aire a Fede Bal con una polémica pregunta en Socios del Espectáculo luego de felicitarlo por el Martín Fierro que ganó junto a Resto del Mundo, el programa que conduce.

Cuando ingresó al estudio, la conductora contó que sintió al ver a su hijo ganar el galardón: "Mostrame el Martín Fierro. Cuando ganó ¡el grito que pegué! La gente del edificio sabe que vivo sola, habrán dicho 'tiene un novio nuevo'".

Carmen y Fede en Socios del Espectáculo.

Luego de un divertido ida y vuelta en vivo entre Fede y su madre, Carmen lanzó una sorpresiva pregunta que descolocó a su hijo: "¿Te fuiste con alguna chica? ¿Estuviste con alguna chica anoche?".

Al ver la reacción de su hijo, Carmen Barbieri continuó explicando su pregunta: "Si te acompañó alguien, quiero decir. Como todo lo cuenta al aire. Dice que me quiere al aire. Bueno...". Rápidamente, Fede Bal respondió seguro que no, pero Adrían Pallares comentó: "Sí, estuvo. Se le notó".

Carmen Barbieri apuntó contra Jey Mammón por su demanda millonaria

La conductora mostró su indignación en Mañanísima y expresó: "A mi mañana si viene alguien y dice 'Carmen abusó de una criatura', lo juro por mi mamá y mi papá que yo no quiero un peso, quiero limpiar mi imagen. Yo quiero que la gente me vea como siempre me mostré y me siga queriendo".

Por último, Carmen Barbieri demostró su apoyo total a Ángel de Brito y cerró: "La plata la quiero cuando trabajo, yo no hago juicio para poder vivir. Ni un peso ni un café, pero sí limpiar mi imagen. En esa, estoy con Ángel".

J.C.C