Fede Bal rompió el silencio y confesó cuál es su situación sentimental

Fede Bal está en un momento bastante movido luego del tremendo escándalo con Sofía Aldrey, con quién terminó hace unos meses después de serle infiel y que ella se enterara. Desde ese instante, el actor decidió mantener un perfil bajo y no ha hablado muchas veces en televisión. Sin embargo, recientemente le concedió una nota a Intrusos luego de ser nominado a los Martín Fierro por su programa Resto del Mundo.

La escandalosa ruptura amorosa con Sofía Aldrey fue en febrero y todavía sigue la polémica, sobre todo cuando su ex pareja tuvo declaraciones polémicas en el juicio, cuando se lavó las manos por la filtración de los chats que involucra a Fede Bal con varias mujeres, entre ellas, Estefi Berardi. Desde entonces, el hijo de Carmen Barbieri no fue visto con otra mujer, por lo que parece que está soltero y lo aclaró en la nota que le dio a Intrusos.

Fede Bal y Sofía Aldrey

"Es muy lindo este reconocimiento, está buenísimo. Estamos muy contentos también como programa de viaje, dos nominaciones y los Valenzuela tienen otra más así que son tres, va a ser un lindo momento", expresó Fede Bal sobre la nominación que recibió a los Martín Fierro por Resto del Mundo. Entre los programas con los que se enfrentará, están Quién es la Máscara?, de Wanda Nara, y El Primero de Nosotros, de Rocío Gómez Wlosko.

Con respecto a esto, recordó cuando la acompañaba a la fiesta de los Martín Fierro a Carmen Barbieri y se mostró sentimental. "Acompañé mucho a mi vieja así que es un orgullo estar nominado en la fiesta de la televisión. Me surgió un viaje porque tengo que cubrir algo para el programa pero llego justo para el mismo día", dijo Fede Bal.

El actual estado civil de Fede Bal

Por supuesto que en Intrusos quisieron saber si Fede Bal está en algo con alguna mujer, quizás una famosa. Por eso, Pablo Layús, quien le hizo la nota, le preguntó si esta soltero. El actor respondió con mucho sentido del humor: "Sí, re... No sé porque te reís. Te reíste vos primero. Me miraste y te reíste, no se que querés que diga".

Entonces, el notero le volvió a preguntar para asegurarse de la respuesta: "Pregunto de nuevo, ¿soltero?". "Sí, claro", respondió Fede Bal con una pícara sonrisa en su cara. Por último, agregó: "Pero me voy a reír porque la vida es así, sino me pongo a llorar. Re triste decirte 'sí, soltero', miro para abajo y después en el graph ponen 'el drama de Fede Bal'".

