Carmen Barbieri se mostró muy enojada en su programa "Mañanisima" cuando tocaron el tema de Jey Mammón y la demanda millonaria que tuvo con Ángel de Brito, Yanina Latorre y otros colegas del medio.

En la charla que tuvo con sus panelista Estefi Berardi y Pampito, la conductora dijo: "A mi mañana si viene alguien y dice 'Carmen abusó de una criatura', lo juro por mi mamá y mi papá que yo no quiero un peso, quiero limpiar mi imagen. Yo quiero que la gente me vea como siempre me mostré y me siga queriendo".

Luego, muy enojada y para cerrar, dijo: "La plata la quiero cuando trabajo, yo no hago juicio para poder vivir. Ni un peso ni un café, pero sí limpiar mi imagen. En esa, estoy con Ángel", finalizó Carmen Barbieri dando su apoyo total al conductor de LAM.

Carmen sin filtro con Jey

Meses atrás, luego de que Jey Mammón dejara un video en su cuenta de Instagram donde cuenta su verdad por la denuncia que tuvo de Lucas Benvenuto por abuso sexual la cual prescribió, Carmen Barbieri opinó al respecto. La conductora comenzó diciendo: "Vi en esa cara, en esos ojos, un hombre destruido... no está haciéndose el actor", pero rápidamente agregó: "No estoy de acuerdo con lo que pasó, para nada. Creo que necesita... no, debe tener una pena, si es verdad".

Antes de cerrar, Carmen Barbieri agregó: "Pero se me hizo el cocorito cuando bajó del avión, estaba agrandadito. No estoy criticando, estoy contando lo que vio una señora en su casa. Baja del avión, 'voy a hacer juicio, estoy entero, voy a volver a trabajar', Y yo, en esta última charla que tuvo y dice 'estoy muerto en vida', le creí porque esa cara era la de un hombre destruido. Pero cuando bajó del avión era otro hombre", dando por finalizado su descargo.

