Luego de que se revelaran los resultados de las PASO 2023 que se realizaron este domingo en Argentina y el alto porcentaje que recibió Javier Milei, Lali Espósito decidió expresar su preocupación en sus redes sociales.

"Qué peligroso, qué triste", fue lo primero que escribió la cantante en su cuenta oficial de Twitter, sin embargo, al recibir tantas criticas, Lali decidió realizar otro descargo: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos que dan, son un reflejo de lo que votan justamente".

El primer tweet de la cantante.

Luego, la cantante agregó: "Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

El descargo de la cantente en Twitter.

Por último, Lali Espósito cerró su mensaje explicando: "Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Sí, para mi es realmente triste votar a un anti derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos".

Qué dijo la mamá de la cantante sobre el cruce de Lali Espósito con Javier Milei

El que aprovechó la oportunidad para comunicarse con Majo Riera fue el periodista Juan Etchegoyen, quien le pregunto a la madre de Lali su opinión tanto del mensaje de la cantante como de la respuesta de Javier Milei.

El conductor de Mitre Live reveló en su programa: “Le pregunté a la mamá de Lali si tenía ganas de decir algo ante este enfrentamiento porque todo el mundo está hablando de su hija y de Milei. Lo que me dice Majo es 'nada para decir'. Me escribió ese textual, claro está, con una intención de no darle importancia a lo que pasó, pero esa frase dice mucho también, o por lo menos a mí me da para pensar”.

J.C.C