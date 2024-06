Thiago Messi dio su primera entrevista como futbolista. El mayor de los niños Messi juega en la sub 12 del Inter Miami, equipo en el que también juega su padre Leo Messi.

Thiago Messi y Leo Messi

Thiago nació en España el 2 de noviembre de 2012, y tiene tan solo 11, pero ya tiene aspiraciones como futbolista y se vieron reflejadas en esta relajada y entretenida entrevista junto a sus compañeros de equipo.

De que hablo Thiago Messi en su primer entrevista

La entrevista tuvo momentos divertidos como cuando uno de los compañeros de Thiago Messi, Eleazar Guevara, le confesó en vivo que él es hincha del real Madrid a lo que el más grande de los Messi aseguraba “a mí no me lo dijiste” haciéndose el ofendido de que su amigo no le había confesado de que club era hincha.

El periodista español, José Ramón de la Morena, continúo interrogando a Thiago, quien contestaba todo, conto que no nació con la habilidad de su padre para patear con la zurda “con la izquierda no soy muy bueno la verdad”, y que a veces practica con esta.

Thiago Messi

Pero cuando el periodista le pregunta sobre su futuro en algún seleccionado, el mayor de los Messi se mostró muy seguro de su respuesta: “¿Thiago con qué selección va a jugar?” “y, yo con la de Argentina”, respondió el mayor de los Messi. El periodista español, no muy feliz con su respuesta, le dice “a lo mejor te podemos convencer” y la respuesta de Thiago fue simple “No, no creo”.

Thiago Messi

Thiago Messi sigue mejorando y contó que le gusta más jugar que ver futbol, y que le gustaría meter un gol, que no le importa tanto como sea la jugada. A demás, eligió uno de los goles favoritos que marco su padre, Leo Messi, “Probablemente el de cabeza en la final de Champions League contra el Manchester United".

Thiago Messi sigue sorprendiendo con su crecimiento y muchos fanáticos tienen la esperanza de que este sea el sucesor de su padre Leo Messi en el seleccionado argentino.

L.V