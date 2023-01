Nicole Neumann vivió un momento muy especial mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este: su novio, el corredor automovilístico Manu Urcera, decidió sorprenderla con una noche romántica para proponerle matrimonio.

Las imágenes del momento tan emotivo fueron compartidas en redes sociales, causando revuelo en miles de usuarios que comentaron el momento de la feliz pareja.

Manu Urcera, preparó un momento al aire libre para la propuesta, en el que la modelo llegó a un lugar con los ojos vendados. Luego de darle la sorpresa y de que Nicole Neumann diera el sí, llegaron sus familiares para compartir con ellos el momento.

“Todavía no puedo creerlo”, escribió Nicole Neumann en redes. “Una noche de ensueño, una vez más me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mí, también a mis hijas que son parte de mí”, agregó.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

El fin de año de Neumann y Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera se instalaron en Punta del Este luego de pasar Navidad en Río Negro con la familia del corredor de autos.

La pareja disfrutó desde entonces de las playas de Punta del Este con amigos y seres queridos. También aprovecharon el buen clima para divertirse en "La brava" de José Ignacio.

Además, Nicole Neumann aprovechó su estadía en la ciudad uruguaya para asistir a un evento exclusivo, donde se encontró con celebridades como Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita.