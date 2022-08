La publicación de la China Suárez tras que saliera a la luz el divorcio de Wanda y Mauro

La confesión que Wanda Nara le hizo a la empleada con la que estaría teniendo problemas por los pagos tomó por sorpresa a todo el público. La empresaria aseguró que vino al país para hacer el divorcio de Mauro Icardi, en medio de los rumores sobre una crisis entre ellos.

"No puedo más", exclamó Wanda Nara en el clip de voz que le envió a Carmen, la mujer que habría filtrado el audio junto con otras pruebas de que la modelo no cumplió con lo que le prometió y por tal motivo no puede volver al país.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores, fue la publicación de la China Suárez en la cresta de la ola de la tercera temporada del Wandagate. La actriz utilizó la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con el público y le hicieron una consulta clave.

"¿Estás enamorada?", le preguntó un seguidor a la China Suárez. "Muy", respondió sin vueltas la artista junto a una tierna postal con su actual pareja, Rusherking. En la fotografía, la intérprete de "Lo Que Dicen de Mi" está sentada a upa de su novio que la sostiene abrazada.

La publicación de la China Suárez.

La China Suárez reveló cómo seguirá su carrera musical

Los seguidores también quisieron saber cuándo va a sacar nueva música, por lo que la China Suárez aseguró que en agosto dará a conocer su próximo lanzamiento. Sin embargo no especificó fecha exacta, por lo que durante el mes sorprenderá a sus fans.

Como si eso fuera poco, la cantante adelantó también que tiene en mente sacar canciones movidas, para bailar. Teniendo en cuenta que hasta ahora solo conocimos una sola de sus producciones, no se sabe cuál va a ser el género que elegirá como predilecto.