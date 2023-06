Jorge Rial está en medio de una guerra con Morena, su hija, por unos dichos que tuvo en A La Tarde hace un par de semanas ya. Rápidamente se generó un escándalo que no para, y, por el contrario, crece cada día más. El conductor de Argenzuela ya está cansado de toda la polémica, pero también suma con los dardos que tira a algunas figuras del espectáculo, como Luis Ventura. Sin embargo, ahora la víctima de su acidez fue Gustavo Sofovich, productor de Polémica en el Bar, que tampoco se quedó callado y le respondió con todo.

Según comentaron, Jorge Rial habría llamado a Gustavo Sofovich luego de que Morena Rial se sentara en Polémica en el Bar a contar muchas incidencias de su vida familiar. La llamada no habría sido muy pacífica y se dieron con todo, enfrentamiento que posteriormente trascendió el plano privado para tomar lugar en los medios, específicamente en Socios del Espectáculo. Y es que el conductor de Argenzuela habría tomado esta situación una traición por parte del productor, con quien tenía algún tipo de relación y buena onda.

Jorge Rial regresó a la Argentina

Luego de esta agitada conversación, Jorge Rial tomó su celular y subió a Twitter una captura de los números de América TV, haciendo hincapié en el bajo rating de Polémica en el Bar. "Así se destruye un clásico de la televisión", escribió el conductor sobre el trabajo de Gustavo Sofovich.

Al principio, Gustavo Sofovich ignoró a Jorge Rial y no le contestó, aunque cuando los Socios del Espectáculo lo fueron a buscar, no pudo ocultar su indignación y saltó con todo contra el conductor. En ese reportaje, habló sobre el diálogo que tuvieron en aquel llamado telefónico.

Sigue la guerra entre Jorge Rial y Morena

"Si, me llamó después de que vino More a Polémica. Me pidió que tuviera códigos. ¿Códigos? El a mi no me puede hablar de códigos porque sabe muy bien que hacía lo mismo cuando me llevaba a mi para que hablara mal de Gerardo cuando yo estaba peleado con él. Lo mismo hacía. Ojo, nos convenía a los dos eh, era mutua conveniencia, no es que le convenía a él. Y aparte yo me acuerdo perfecto cuando él, que pide códigos, corrió a mi papá con 73 años y le arruinó una revista. Vamos, a mi que no me venga con esas cosas eh", lanzó con toda la acidez del mundo.

"El dice que Polémica anda mal, que estamos destruyendo el legado de Gerardo. ¡Por favor! Cuando Gerardo se fue, Polémica no estaba al aire. Y ahora está, y está acá, en Paraguay y en otros países, y está al aire hace ocho años. Y eso de que el rating no va.. qué se yo, estamos en los 2 puntos de promedio que es lo que hace el canal para el que yo juego. A mi no me puede hablar mucho eh, ¿Qué va a hablar, de mi pasado? No hace falta, si hablo yo de mi pasado, digo yo como fueron las cosas. Las buenas y las malas. Así que a mi me chupa bien un huevo lo que pueda decir Rial", cerró Gustavo Sofovich.

NL.