Morena Rial es, sin dudas, la mediática más polémica en el último tiempo. Todo comenzó cuando se sentó en A La Tarde a dar detalles de su vida privada y denunció públicamente a Jorge Rial por no mantenerla más. En medio de su descargo, la joven lanzó una escandalosa frase que generó repercusiones en las redes sociales y rápidamente se convirtió en un meme. "A mi no me crio para ir a trabajar a un supermercado", planteó la mediática.

Además de esta inofensiva frase, Morena Rial contó una cantidad impresionante de malos tratos y destratos que vivió por parte de Jorge Rial y Silvia D'Auro, quien asegura que fue violenta con ella y que en más de una ocasión llegó a pegarle. El conductor de Argenzuela tuvo palabras empáticas con su hija y le pidió a los medios piedad, además de denunciar a algunas figuras del espectáculo por usarla para el rating, como a Luis Ventura.

Sigue la guerra entre Morena y Jorge Rial

Desde que Morena Rial plantó esta bomba en los medios, no hay un día que no salga una noticia sobre ella. A veces son declaraciones polémicas que profundizan la guerra con Jorge Rial, otras veces son palitos a Rocío, su hermana adoptiva, y algunas veces pueden ser posteos en sus redes sociales que avivan los rumores de romance con su abogado. Sin embargo, esta vez generó de qué hablar por un video de ella trabajando en una verdulería.

Hace ya algunos días que salió este video, que se volvió furor en las redes sociales, donde los usuarios volvieron a hacer memes al respecto. Ahora, la encargada de las redes sociales del negocio habló de cómo la contactó a Morena Rial para hacer la publicidad.

Cómo contactaron a Morena Rial para trabajar en la verdulería

La encargada de las redes sociales de la verdulería se llama Laila y fue ella la que contactó a Morena Rial para hacer la acción. Ahora, habló con Todo Noticias y dio todos los detalles de cómo se gestionó el gracioso video.

"El domingo, durante el almuerzo familiar del Día del Padre estábamos viendo la tele y comentábamos lo que había pasado con Morena Rial", comenzó su relato Laila, la encargada de las redes sociales de la verdulería. "Ahí surgió la idea de convocarla para que nos haga la publicidad. Cuando vino al negocio le contamos mejor lo que queríamos", ahondó.

Entonces, luego de contar un poco cómo se le ocurrió la idea, comentó que tuvo algunas precauciones porque entiende que son temas difíciles. "Porque entendemos que es un tema medio sensible, pero ella se copó enseguida y estuvo buenísimo. Ella se mata de risa", aseguró Laila sobre la actitud de Morena Rial cuando le ofrecieron la publicidad.

Por último, concluyó destacando la buena labor de Morena Rial como verdulera. "Incluso los tickets de las frutas que se ven en el video los generó ella sola, no le tuvimos que explicar nada", destacó Laila. Además, comentó que tuvo muy buena repercusión en las redes: "No esperábamos esta reacción. Tenemos las redes sociales estalladas de notificaciones desde ayer a la tarde. Es tremendo".

NL.