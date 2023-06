Rocío Rial se vio envuelta en una polémica de la que comentó no quiere participar, motivo por el cual le puso un bozal legal a su hermana para que no hable de ella cuando visita los programas de televisión. Sin embargo, parece estar sacando provecho de la exposición.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, en la que tiene solo dos publicaciones que datan del 2020 y 2021 pero más de 220 mil seguidores, Rocío Rial compartió una historia que indica que estaría haciendo canjes con una tienda de lencería.

Sin nada que decir, Rocío replicó una publicación de dicho emprendimiento y etiquetó a la marca. La tienda se encuentra ubicada en Morón y la hija de Jorge es una de las seguidoras de la misma.

Esto deja en evidencia que a pesar de no estar de acuerdo con la guerra que Morena Rial le declaró a Jorge, Rocío estaría sacando provecho empezando a hacer canjes, cosa que antes no hacía, o al menos no con tanta exposición.

La publicación de Rocío Rial.

Estelita Ventura reveló un detalle clave sobre Rocío Rial

Estelita Ventura, exesposa de Luis Ventura, compartió muchos años de intimidad con Jorge Rial, Silvia D'Auro y sus hijas, por lo que conoce a la perfección cómo era la relación de Morena y Rocío con sus padres. En diálogo con "LAM", dio su punto de vista al respecto del escándalo que afecta al conductor de "Argenzuela".

"Qué raro que Rocío en tanto tiempo nunca habló. Y ¡Oh casualidad! Llega el padre y sale a hablar en contra de Morena. Me parece muy raro, a ella no la tengo así. Pero bueno, hay que estar de pronto, del lado del padre. A mí me suena raro", sentenció Estelita Ventura sobre las declaraciones de Rocío Rial.