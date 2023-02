La razón por la que Cinthia Fernández no quiere reconciliarse con Martín Baclini

Cinthia Fernández fue consultada sobre si volvería con su ex, Martín Baclini. La panelista de “Nosotros a la mañana” fue interrogada por redes sobre si existe la posibilidad de regresar con el empresario, con quien tuvo ya varios ires y venires. La respuesta de Fernández fue un tanto enigmática, pero no fue un “no” rotundo: aún hay mucho amor, y volvería con él, pero la frena que él tiene “un mambo con la libertad”.

"Es raro de explicar, él tiene un mambo con la libertad, madurar... Él quiere otra vida, aunque a veces ya no sé, me pierde un poco su personalidad porque tal vez te dice una cosa y al tiempo cambia rotundamente... Lo que sí sé es que es un tipo que si te ama, siempre va a estar pase lo que pase, para todos... Pero si no te ama... Agarrate que puede ser tu peor enemigo", respondió la panelista, contando sobre la extraña personalidad de Baclini.

Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández que tiene "un mambo con la libertad", según afirma ella.

Baclini también fue consultado sobre su posible relación con la ex candidata a diputada. El empresario contestó que "fue su relación más importante y más seria, sin ninguna duda".

También, dedicó algunas palabras a las hijas de Cinthia. “Para mí no es Cinthia. Es Cinthia y las tres nenas. Si fuera Cinthia sola sería otra cosa. Siempre fue así y lo tomo así”, explicó Martín Baclini que, si bien no aclaró que no volvería con Fernández, se mostró un poco más desprendido: “Yo soy muy de soltar en la vida, no extraño momentos. La vida está en movimiento y a veces uno encuentra personas que nunca vio en su vida y que en dos meses se transforman en familia y quizá cumplen esa función”, opinó el empresario.

Martín Baclini habría encontrado un nuevo amor en Punta del Este

Martín Baclini, en tanto, está soltero y sin compromisos, lo que lo habilita a divertirse y pasarla bien. El empresario anduvo de vacaciones en Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por los argentinos al momento de relajarse y disfrutar.

Pero la cuenta oficial de Instagram de "LAM", expuso al ex de Cinthia Fernández, divulgando que estaría "con nueva conquista en Punta del Este".

Acto seguido, difundieron unas imágenes en las que se ve al empresario junto a una joven morocha en lo que parece ser un boliche. Aunque el video no es del todo claro, es evidente que en un momento Baclini besa a su compañera para luego seguir charlando muy cerquita.

A pesar de que el Comunity Manager de la cuenta de "LAM" etiquetó al protagonista del video, hasta el momento Martín no se hizo eco de la viralización de las imágenes. Sin embargo, no tiene nada que aclarar, ya que su estado civil no lo compromete con nadie.