Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria hace un tiempo, generando polémica. Pese a esto, la divertida conductora encontró el amor en uno de sus amigos poco después de su ruptura. No obstante, su exnovio respondió de manera contundente, sorprendiendo a todos.

"Hubo una etapa donde la separación con Lizy causó mucho revuelo, después salió a la luz que nos cruzamos en un boliche, que hubo quilombo, pero nada de eso fue cierto. Se dijo que la había agarrado del brazo, que la había zamarreado y que le había hecho un planteo como diciendo ‘¿tan rápido me cambiaste?’, y no fue así", declaró el deportista.

Y continuó: "Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”.

Leo Alturria y Lizy Talgiani

Eso no fue todo, ya que el jugador de rugby decidió profundizar y expresó sinceramente su opinión sobre la nueva pareja de Lizy: "No sé cómo va a hacer con el tema de la convivencia porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia".

La reacción de Lizy Tagliani

Leo Alturria siguió confesando: "Me alegro que se haya recuperado y reiniciado su vida amorosa". "Te veo feliz, sabes que te quiero, y espero que algún momento, sin ningún compromiso, podamos juntarnos a tomar un café u algo", le reveló su expareja, en una charla privada. Fue entonces que contó cómo fue la reacción de Lizy: "La sentí muy distante, seguramente por respeto a su pareja".

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, su esposo

Lizy Tagliani, sin dudas, se encuentra en una situación complicada. Si bien está casada y muy feliz con su nueva pareja, el amor a distancia no es fácil. Además, sigue conduciendo Got Talent Argentina y sigue en pie con su deseo de ser mamá con su esposo.

