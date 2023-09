Lizy Tagliani, dueña de una personalidad muy alegre, carismática y graciosa, cumplió 53 años el pasado 12 de septiembre y al soplar las velitas en el programa Perros de la Calle, por Urbana play, con mucha fuerza pidió en sus adentros el gran deseo que anhela desde hace tiempo: ser madre.

Con mucha emoción, la conductora de Got Talent reveló que inició los trámites de adopción junto a su marido Sebastián Nebot: "Tengo la necesidad de devolverle todo lo que la vida me dio a una persona que no tenga familia", empezó contando sobre su gran sueño de convertirse en madre.

Lizy Tagliani

"Un deseo es que quiero que me den el pibe cuanto antes, la adopción. No es que mi objetivo es ser mamá para salir en las revistas, quiero darle algo a una criatura, transmitirle todo lo que la vida me dio a mí y después que me diga ‘Lizy’, ‘tía,’ ‘prima’’, expresó Lizy muy feliz.

Y continuó: "Si me dice mamá va a ser lo más lindo que me pase. Pero si no, no me importa, no es que le voy a estar quemando la cabeza para que me diga ‘mamá’. Sebastián, me decía que yo tenía que buscar un lazo que fuera indestructible. Y con un hijo el vínculo es irrompible", manifestó la actriz.

El sueño de convertirse en madre de Lizy Tagliani

Hace unos meses atrás y después de casarse, Sebastián y la humorista abrieron las puertas de su hogar para la revista CARAS y contaron cómo viven la convivencia, su familia perruna, las remodelaciones en su casa de Berazategui y las ganas de convertirse en madre.

Lizy Tagliani y su marido, Sebástian Nebot

‘’Con él pensé por primera vez en ser madre y, por eso, ya estamos inscriptos para la adopción. Pero, sin apuros ni exigencias, ambos queremos que todo el proceso sea un momento de disfrute, sin tristezas’’, reveló Lizy Tagliani.

D.M