La reacción de Martín Redrado al enterarse del romance de Luciana Salazar y Julián Álvarez: "No lo puede creer"

Luciana Salazar compartió una frase en las historias de su cuenta personal de Instagram que dejó en evidencia la veracidad de su relación con Julián Álvarez, romance que confirmó en las últimas horas Paula Varela.

Las palabras que publicó Luciana Salazar fueron: "Quedate con el que te bese como loco, te haga el amor como un pervertido, te trate como una dama y te ame como un idiota. Reeee". Seguido a eso, en "Socios del Espectáculo" dieron a conocer la reacción de Martín Redrado al enterarse de esta noticia.

Martín Redrado y Luciana Salazar.

Fue Adrián Pallares quien brindó la información que le llegó desde el entorno del economista, el periodista reveló: "Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender". Al parecer esto tomó por sorpresa al ex de Luciana Salazar.

El conductor de "Socios del Espectáculo" agregó: "Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento". Fiel a su estilo, Adrián Pallares le aconsejó: "Martín no te distraigas".

La misteriosa publicación de Luciana Salazar

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Luciana Salazar compartió un mistrerioso descargo que seguramente está relacionado al conflicto con Martín Redrado.

La modelo expresó: "Tendría que estar super contenta y festejando por algo que acaba de pasar para bien mío y sin embargo tengo una mezcla de sensaciones que logran entristecerme. Tal vez porque nunca pensé llegar a estas instancias, más allá del resultado".