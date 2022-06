Luciana Salazar con nuevo pretendiente: revelan quién es el hombre que quiere conquistarla

Días atrás, Marcelo Polino sorprendía a todos al revelar que Luciana Salazar tendría un nuevo pretendiente, con quien se envía mensajes románticos a través de las redes sociales.

El periodista y amigo de la modelo había asegurado que se trataba de un futbolista, integrante de la Selección Argentina, sin embargo, decidió mantener su identidad en secreto.



Ahora, la que reveló de quién se trata fue Mariana Brey. En "Socios del espectáculo", la panelista confirmó: "Es Nico González, de tan solo 24 años. Es soltero".



"Él le manda mensajitos a varias, no sé si le va a gustar a Luciana", agregó, asegurando que habría otras personas a las que el jugador estaría pretendiendo.

Sobre González, Mariana aclaró: "Dicen que es muy buen compañero, muy querido por los otros jugadores. Muy canchero, buena onda, bien arriba. Es divino", lo definió.

Luciana Salazar sobre Martín Redrado: "Si se va a casar, les mintió"

Hce unas semanas, Luciana Salazar habló de manera directa sobre Martín Redrado y su boda con Lulú Sanguientti en Italia. La modelo no le cree absolutamente nada de lo que dice y se lo hizo saber a la movilera de Socios del Espectáculo, con quien habló este fin de semana.

La periodista encaró a Luciana Salazar con el contexto del matrimonio de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti. “La verdad, de la vida personal de él, yo no sé nada. Yo me quedé con la nota que les dio a ustedes donde decía que estaba bien como estaba. Entonces, la verdad que yo ya no sé qué creerle a este señor. Si se casa o no se casa es un tema de él, pero si se casa, les mintió a ustedes también”.

Dicho esto, la notera le consultó a la modelo si le duele que Redrado se vaya a casar y esto dijo: “Pero por favor, si yo dije que no lo amaba más, ¿Qué me va a doler?”, comentó Luciana y remarcó: “Toda la situación que está pasando, donde yo lo tengo que llevar a la justicia, es producto del despecho de él, absolutamente, porque hasta febrero estaba cumpliendo con todo”.