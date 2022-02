La reacción de Pampita ante el video de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Esta mañana nos levantamos con el tierno gesto de Benjamín Vicuña hacía Eli Sulichin por el día de los enamorados. Al ver eso, Pampita reaccionó sin dudarlo.

Carolina, que es muy amiga de Eli, le dio "like" a la publicación en señal de aprobación hacía la pareja.

Vale recordar que incluso Eli y Vicuña se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, celebran el Día de los Enamorados en París

enjamín Vicuña y Eli Sulichin están enamoradísimos y para festejar su día, decidieron viajar juntos a París, donde San Valentín los encontró caminando por las calles de la capital del amor, momento que el actor inmortalizó en un lindo video que publicó en las redes.

"Mi guapa" escribió Benjamín Vicuña para acompañar las imágenes de su novia caminando delante de él y girando para mirarlo sonriendo y tirarle besos. Como si eso fuera poco, el artista acompañó el video con la canción "Girls like you" de Maroon Five, evidenciando de todas las formas posibles, lo mucho que le gusta Eli.

Para sorpresa de muchos, Pampita fue una de las primeras en darle "me gusta" a la publicación de Benjamín Vicuña, demostrando, una vez más, que está contenta con la unión de su ex pareja y su amiga, dato que ya había aclarado en más de una ocasión y que quedó claro al ver la excelente relación que mantienen la modelo y el actor.

Poco a poco, Eli Sulichin y Benjamín Vicuña se animan a mostrarse públicamente a través de las redes y comparten su amor con los seguidores que alientan esta pareja, sobre todo, después del terrible momento que le tocó vivir al actor luego de su separación de la China Suárez. ¡Que viva el amor para esta pareja!