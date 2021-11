En noviembre del año 2019, Luis Novaresio blanqueó su relación con Braulio Bauab. Desde hace dos años, en las últimas Marchas del Orgullo LGTBIQ+ en Argentina, el reconocido periodista político fue visto celebrando el amor junto a su pareja. En diálogo con María O’Donnell, Novaresio reflexionó sobre los motivos por los cuales decide marchar públicamente.

La reflexión de Luis Novaresio sobre la Marcha del Orgullo LGTBIQ+

“Marché públicamente por primera vez a la marcha, recuerdo haber ido hace 15 años que era mucho más chiquita que las que se hicieron” comenzó diciendo Novaresio en diálogo con Urbana Play. Y agregó: “Recuerdo que preguntaba por qué tengo que contar la homosexualidad si la heterosexualidad no se cuenta. Cuando uno hace este tipo de discriminaciones positivas lo hace para ensanchar el colectivo al que representa".

“No me fue complicado contarlo porque medio que me hicieron contarlo de prepo. En este laburo deberíamos repensar mucho. Me reprocho no haber sido más público o más militante antes. El discurso de ‘uno tiene discurso de hacer lo que quiere’ esconde el hecho de que hay una discriminación” aseguró el periodista al pedir a las nuevas generaciones que lo hagan.

El rosarino, destacó que su ciudad natal fue la primera ciudad en militar los derechos de la diversidad y expresó: “Yo sigo recibiendo mensajes de pibes que dicen ‘tengo miedo que mi familia me deje de querer'. Todavía hay explicar que no hay que decir ‘los travestis’, que la autopercepción es un derecho inalienable”.

“Rescato mucho el espíritu festivo que tiene la marcha del Orgullo. Era muy lindo ver también familias que se sumaban a participar. Ahora también muchos chicos jóvenes. Está bueno. Me parece que Buenos Aires es un ejemplo en el planeta de diversidad" cerró Luis sobre el evento que reúne a miles de personas a lo largo de la Avenida de Mayo.

Este sábado se celebra en Argentina la Marcha del Orgullo LGTBIQ+, por lo que destacamos la columna que escribió el reconocido periodista político sobre el Día del Orgullo.

“¿Por qué marchás?”, me preguntó la directora de Infobae. Cuando creí que la respuesta iba a ser tan obvia como un “por qué no lo haría” sentí que valía la pena repensar por qué es imprescindible que la marcha del orgullo gay, lésbico, bisexual, trans e intersexual (perdón si faltan otras denominaciones) sea un hecho masivo y público como lo fue este 2 de noviembre. Porque, antes que nada, la marcha fue increíble en su convocatoria. Emocionante” comenzó diciendo Luis Novaresio en su columna del portal Infobae.

“Por eso se macha. Porque la clandestinidad obligada no tiene luz ni paz. Porque Buenos Aires pudo sacar con orgullo y con el trabajo de las organizaciones heroicas LGTBIQ a la calle a miles, pero miles miles, hombres y mujeres que reclaman respeto e igualdad, derechos y dignidad. La única discriminación que debe ser considerada es la positiva. La que impone destacar algo tan natural e individual como enamorarse de una persona del mismo sexo, para que esa discriminación, ese “aquí estoy como me ven”, surta efecto pedagógico en el colectivo todo que se resiste, en parte, pero resiste, a que la diversidad es mucho más rica que el uniforme del “debe ser”. Esto es la marcha del orgullo: una discriminación positiva, asignarle un día arbitrario, para que se aprenda de todo lo que se hace segundo a segundo, día a día, mes a mes, año tras año” agregó.

Y cerró: “¿Por qué marcho? Porque no tendría derecho a no hacerlo. Si es que creo, como me pasa, que la libertad no es una utopía de bronce sino caminar, paso a paso, codo a codo con el que por cualquier motivo fue raro, puto de mierda, trola, degenerado o enfermo. Por cada insulto, por cada dolor inferido, se marcha.“Amá siempre”, me grita en el oído una mujer adulta, muy adulta, maquillada entera con pintura multicolor y con una corona de luces en su cabeza. “Amá siempre, chabón, como yo la amo a ella”, me dice otra vez abrazando a su esposa y llorando con la angustia de la alegría atrapada después de tanta pelea. Por eso se marcha. Para amar siempre. Nada menos”.





