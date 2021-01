La reflexión de Pampita que encendió las alertas sobre su posible embarazo

El 2020 terminó de una forma muy particular para Pampita quien se vio envuelta en versiones de un posible embarazo junto a su pareja Roberto García Moritán. Ahora, la top volvió a avivar las versiones reflexionando sobre esta posibilidad.



Consultada en una nota en Para Ti, la conductora de Pampita Online respondió si se imagina siendo madre nuevamente en el 2021: “No sé si va a pasar. Confío mucho en que está escrito si tiene que ser o no y que va a depender de ‘el arriba’”.

“Sinceramente no te sabría decir hasta que pase. No podría nunca juzgar a Dios. Creo que él lo sabe todo y que al final de nuestras vidas vamos a entender el porqué de tantas cosas las cosas que nos pasan o que no nos pasan”, reflexionó la modelo sobre el tema.

Los rumores no paran

Mientras la ansiedad por una confirmación crece, días atrás Gabriel Oliveri, panelista de Pampita online e íntimo amigo de la modelo, dio detalles sobre el estado de la morocha: “Las mujeres cuando no están embarazadas tienen una mirada de pantera buscando la fiera, por más que no estén buscando. Están seduciendo. Cuando estás embarazada la mirada se te tranquiliza, estás subida a los cielos. Yo le noto esa mirada. Estuvimos hablando de Belén Francese y le dije ‘tenés muchas más lolas, Caro, estás más pulposa’”, dijo en Intrusos.



De hecho, en el último programa de la top en 2020, Oliveri la sorprendió con unos escarpines dando a entender que algo de cierto hay en las versiones. “¿Vos decís que acá a marzo pasa algo?”, comentó la modelo “Esto lo vamos a guardar… Sería tan lindo”, agregó.