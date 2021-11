En los últimos días, Cande Tinelli compartió un impactante cambio de look en sus redes sociales. Como sus hermanas, la hija de Marcelo Tinelli suele compartir su día a día en Instagram, y luego de un confuso mensaje en una historia, la cantante envió un contundente mensaje para sus haters.

La respuesta de Cande Tinelli a sus haters en redes sociales

"Todos en playas y piletas, pelando bikini bronceandose y yo acá. Qué hice tan mal Dios?" escribió en una historia de Instagram Cande junto a una foto donde se la nota aburrida.

Al parecer, la bandeja de entrada de las redes sociales de Lelé se llenaron de mensajes negativos, y Candelaria salió a enfrentar a sus haters.

"A todos los que me bardean gratuitamente, detrás de una pantalla, atrás de un teclado, porque jamás me lo dirían en la cara, porque no tienen huevos, sobre porque no estoy en la pileta" comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli en su historia de Instagram. Y agregó: "Me operé hace tres semanas, no estoy diciendo que no tengo una pileta o que no tengo un lugar a dónde ir. Así que les pido por favor que midan sus palabras, porque tengo la tolerancia tan tan justa y la mecha tan cortita, que los voy a bloquear a todos".

Cande Tinelli mostró su nuevo rostro tras someterse a una cirugía estética:

Cande Tinelli compartió un video en sus redes sociales donde reveló que se operó la nariz. La hija de Marcelo Tinelli fue clara ante sus 4.3 millones de seguidores.

"Me da recontra paja hacerme la que no me operé, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética", comenzó diciendo.

Luego, dejó en claro que no le importa el qué dirán: "No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero", comentó sobre las gasas que tiene en la nariz.

