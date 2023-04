Mientras Julieta Poggio estaba jugando dentro de la casa de Gran Hermano, en el afuera circulaban los rumores de infidelidad por parte de Lucca Bardelli, su novio. Los medio comentaron mucho esto, pero ambos desmintieron los rumores y, al salir, la participante fue tajante al decir que confía plenamente en su pareja. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron las especulaciones de una ruptura amorosa.

Julieta Poggio protagonizará una obra de José María Muscari

En las últimas horas, Julieta Poggio fue invitada a un programa y tuvo declaraciones que volvieron a instalar los rumores de una crisis entre ella y Lucca Bardelli. Fue en Cortá Por Lozano, programa que conduce Vero Lozano en la pantalla de Telefe, que la participante asistió virtualmente y se sometió a las preguntas de los panelistas. Con cierta picardía, Costa metió el dedo en la yaga al consultarle sobre su relación: "Quiero saber si ya está decidida la convivencia con el chico. Porque acá, cuando viniste, querías irte a vivir con tu novio. ¿Van a vivir juntos?", le consultó sobre una posible convivencia con su media naranja.

Frente a la pregunta de Costa, Julieta Poggio se mostró incómoda, pero no dudó en ser totalmente sincera con su respuesta. "Ahora estoy en mi casita, quiero estar en mi casa, con mis perros y familia. En este momento, me hace re bien el apoyo de mi familia que me acompaña en todo y me aconsejan. Por ahora me voy a quedar en casa", sentenció Disney, negando la posibilidad de irse a vivir con Lucca Bardelli.

Julieta Poggio junto a Lucca Bardelli en la final de Gran Hermano

Astuta, Vicky Xipolitakis notó la incomodidad en el lenguaje corporal de Julieta Poggio al ser consultada sobre Lucca Bardelli, por lo que fue al hueso para seguir indagando: "¿Cómo está tu relación con Lucca?", le preguntó la mediática. Entonces, Disney respondió admitiendo ciertas dificultades que están atravesando en este momento. "Bien, bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho", explicó contundente.

Julieta Poggio y su outfit muy Wanda Nara

Julieta Poggio, Nacho y Marcos fueron invitados a Cortá Por Lozano y hablaron sobre su reciente paso por Masterchef. Disney, asistió al programa con un look muy cool, como suele hacerlo. Una de sus prendas es muy del estilo Wanda Nara y sus outfit para el reality de cocina que se encuentra conduciendo actualmente.

La exhermanita se vistió con un corset lencero con encaje en el escote. Wanda Nara, por su parte, optó por un body y una blusa que también eran lenceros y tenían encaje, más algunas transparencias. Pero Julieta Poggio lo combinó con un jean, mientras que Wanda Nara lo combinó con un conjunto azul eléctrico.

El look de Julieta Poggio

Julieta Poggio eligió tener el pelo atado con una cola de caballo, y a su total look le sumó unos accesorios plateados: cadenas y collar. Además, utilizó un maquillaje que resaltaba sus ojos, y para la boca, escogió un color claro.

NL.