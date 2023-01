Licha López y Mica Tinelli debieron enfrentar rumores de separación muchas veces en los últimos meses. Sucede que la pareja estuvo distanciada físicamente por cuestiones laborales del futbolista y de la empresaria.

Finalmente la hija de Marcelo Tinelli regresó a México donde están instalados desde que el deportista juega en un equipo de allí, y su reencuentro fue inolvidable.

Después de haber pasado unas vacaciones con su familia en Punta del Este, finalmente Mica Tinelli volvió a su vida en México junto a su pareja.

Licha López decidió entonces compartir una Historia de Instagram con una foto de ellos dos y le dedicó la canción en la versión de La Konga: "Tú me diste lo que me faltaba. no sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial".

En la image, se veía a la hermana de Cande Tinelli a upa de su novio, quien le daba un beso en la mejilla mientras ella sacaba una selfie.

Licha López y Mica Tinelli.

Sobre los rumores de separación de Licha López y Mica Tinelli

Mica Tinelli y Licha López hace casi un año que se mudaron a México tras el pase del futbolista al Xolos de Tijuana. Sin embargo, forman una pareja muy libre, que mantiene la distancia sin ningún problema. Al menos eso es lo que siempre aseguró la empresaria.

Ante esta situación, constantemente surgen rumores de crisis o separación por parte de sus seguidores, que la ven mucho tiempo sin su novio y bastante con su familia paterna.

Licha López y Mica Tinelli.

En esta oportunidad, fue Juan Etchegoyen quien recibió la consulta sobre una posible separación entre Mica Tinelli y Licha López. "Tengo entendido que siguen juntos", fue la respuesta del periodista en sus Historias de Instagram, donde arrobó de manera invisible a la hija de Marcelo Tinelli.

Luego, la joven la compartió en sus redes y escribió: "Siiii" junto a un emoji con corazones. De esta manera, dejó en claro que su relación con el futbolista sigue viento en popa.