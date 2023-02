Un aniversario más juntos cumplen Nancy Dupláa y Pablo Echarri, uno de las parejas más consolidadas en el mundo de la farándula, bajo perfil, sin conflictos de por medio y muchos menos envueltos en algún rumor de separación. Cada vez que aparecen en los medios, se lo ven más enamorados que nunca, además de mantener una vida alejada de las cámaras y privada por sus hijos.

En los 2000 fue la época cuando se conocieron los actores, Nancy Dupláa en aquel entonces estaba embarazada de Luca y se encontraba en una relación con Matías Martin, mientras que Pablo Echarri estaba de novio con Natalia Oreiro, sin embargo, esto no fue un impedimento ya que meses más tarde blanquearon su vínculo para no separarse nunca más.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en Brasil

Desde su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un romántico posteo a su marido al cumplir 16 de casados, ya que en 2007 contrajeron matrimonio. "Te miré, me miraste, me gustaste y te gusté. Me pediste casamiento... Te dije que sí! Y ahí vamos, haciendo camino al andar, juntos, en complicidad", empezó el texto de Nancy Dupláa.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Y la actriz continuó con emotivas palabras, agradeciendo por los momentos juntos: "Eso sí, las risas nunca faltan, por suerte. Que así siga siendo. Te amo, hermoso. ¡Gracias, gracias, gracias por ser como sos!". Finalmente, Dupláa, agregó diferentes imágenes de sus vacaciones juntos.

D.M