Yanina Latorre es conocida por saber todos los secretos que los famosos de la farándula argentina no quieren que se sepan. Y, sin pelos en la lengua, ella los revela todos y no le importa qué tipo de enfrentamiento esto le pueda traer. Lo mismo hace cuando le toca opinar de algún escándalo de la televisión, como fue el de Jorge Lanata y Wanda Nara.

Cuando comenzó la preocupación por la salud de Wanda Nara, Jorge Lanata en su programa de radio contó cuál sería el supuesto diagnóstico que tendría la conductora, que muchos programas no se atrevían a decir. Muchos famosos y periodistas salieron a matarlo, incluso Marina Calabró lo frenó en vivo. Sin embargo, Yanina Latorre se paró en la vereda contraria y dio su más sincera opinión.

Yanina Latorre se metió en la polémica de Jorge Lanata y Wanda Nara

A pesar de que Ángel De Brito criticó duramente a Jorge Lanata por revelar esa información tan sensible, Yanina Latorre pudo diferenciarse de lo que dice su maestro y en DDM bancó al conductor de Lanata Sin Filtro, y para eso le tiró un duro dardo a Wanda Nara, recordando un polémico escándalo con la China Suárez.

Cuando en DDM le preguntaron sobre lo que está atravesando Wanda Nara, Yanina Latorre se mostró apenada y le demostró su apoyo. "Hablé con Wanda. Le mandé un beso. A mi me pegó lo que le pasó a Wanda. Me parece que es injusto el momento, fue justo en el mejor momento de su vida profesional. Este año estaba muy bien en Masterchef, de hecho se consolidó como conductora. Fue creciendo, aunque no le teníamos mucha fe", expresó la panelista de LAM.

Wanda Nara en Estambul

Ahí mismo, Yanina Latorre se mostró aliviada por no haber estado en el país cuando sucedió la polémica entre Jorge Lanata y Wanda Nara, ya que en ese momento estaba de viaje. "Me salvé de no tener que defenderlo a Lanata. Igual, no lo atacaría, porque yo creo que Jorge toma tan natural su vida y tomó tan natural su enfermedad, y la contó de una manera tan natural. Por eso no hizo show", dijo.

Mariana Fabbiani, cuando Yanina Latorre comenzó a defender a Jorge Lanata, la frenó y le lanzó un complicado momento que vivió Wanda Nara por lo que hizo Jorge Lanata. "El otro día, Ángel (De Brito) contaba que Wanda sí se vio afectada y que se enteró por la tele", comentó.

El ácido comentario de Yanina Latorre para defender a Jorge Lanata por la polémica con Wanda Nara

Luego de esta intervención de Mariana Fabbiani, Yanina Latorre lanzó un picante comentario que expuso a Wanda Nara por lo sucedido con la China Suárez. "Sí, también. Pero también Wanda debería pensar que por ahí los hijos de la China Suárez también se enteraron por la tele... Cuando sos tan mediática te tenés que bancar un poco el rebote", retrucó sin filtro.

"Sos Wanda. Cuando le conviene y le suma, le gusta... porque ella ha hecho toda una mediatez en el Wanda Gate y ella es famosa gracias a eso... Al calzoncillo de Maradona, al reloj... Es buenísimo lo que hace. Es una estratega. Esta vez sufrió, y cuando sufrís te pega", siguió comentando Yanina Latorre.

NL.