Marixa Balli se hizo presente en la pista del Bailando 2023, al ser invitada por el mismísimo Marcelo Tinelli que aunque no logró convencerla para que participe del certamen, quiso tenerla en vivo. Para sorpresa de todos, a su vez apareció Fátima Florez caracterizada como la panelista de "LAM".

Pero según sus dichos, Marixa Balli no la pasó bien y utilizó sus redes para hacer su descargo y sincerarse con el público que la sigue y la apoya desde hace tantos años. "La verdad no lo disfruté, no me sentí cómoda. Una pena", expresó la intérprete de "La Cachaca".

La publicación de Marixa Balli.

La confesión de Marixa Balli

Como si eso fuera poco, Marixa Balli compartió una imagen de su participación en el streaming al finalizar el programa y manifestó: "Es lo único que disfrute de esta noche ,me divertí en el streaming".

Fátima Florez y Marixa Balli.

Aunque para discipar las dudas sobre si la incomodidad que confesó tenía que ver con la imitación de Fátima Florez, Marixa Balli publicó una postal junto a la artista y aclaró: "Siempre fantásticas tus imitaciones".