La Tigresa Acuña despidió a Locomotora Oliveras entre lágrimas y reveló lo único que les quedó pendiente: "Íbamos por el mismo camino"

Entre lágrimas y con la voz quebrada por la emoción, la Tigresa Acuña despidió a Locomotora Oliveras, su histórica colega del ring, quien falleció este lunes tras haber estado dos semanas internada por un ACV isquémico. En diálogo con SQP, el programa que actualmente conduce Pepe Ochoa en reemplazo de Yanina Latorre, la campeona mundial recordó a la exboxeadora con palabras cargadas de admiración y tristeza.

“Era una guerrera, una locomotora, se llevaba el mundo por delante. Peleamos una sola vez y quedó en la historia porque unificamos títulos”, dijo emocionada. Acuña reveló que mantenían un vínculo de respeto mutuo y que ambas tenían un proyecto que no llegó a concretarse: “Nos quedó pendiente hacer una serie, ella lo quería. Íbamos por el mismo camino, ella grababa En el barro y yo grababa La mujer de la fila con Natalia Oreiro”. Y añadió con énfasis: “Siempre se la respetó por su potencia y su fortaleza”.

La entrevista, que se dio en vivo este lunes por la tarde, dejó en claro que el fallecimiento de Oliveras tocó fibras muy profundas en el corazón de Acuña. La deportista no logró contener el llanto al recordar el legado que su colega dejó no solo en el boxeo, sino también fuera del ring. “Me emociona escucharla y más ahora que ya no va a poder hacer los videos y la gente no la va a poder escuchar”, expresó, haciendo referencia a los emotivos mensajes que Locomotora solía compartir en sus redes sociales.

Si bien Acuña aclaró que no eran amigas íntimas, subrayó que compartían valores muy parecidos: “No éramos amigas íntimas, pero nos toca muy de cerca porque siempre dijo lo que sentía”.

Locomotora y Tigresa en el ring

La Tigresa Acuña sobre Locomotora Oliveras: “Ella sabía que no iba a estar mucho tiempo”

A medida que avanzaba la charla en SQP, la Tigresa Acuña dejó ver la sensibilidad que le generó el fallecimiento de Locomotora Oliveras. “Ella misma sabía que no iba a estar mucho tiempo, siempre decía que te podías ir en un sueño y así se fue”, compartió con la voz entrecortada. La boxeadora lamentó profundamente la partida de una figura que irradiaba vida: “Tanta luz y energía, era muy joven, no fue justo”.

Según relató, en las últimas dos semanas recibió cientos de mensajes de personas que habían sido impactadas por el mensaje de Oliveras. “Me escribió mucha gente estos 15 días diciéndome que Alejandra les salvó la vida con sus mensajes”, reveló. El dolor se mezclaba con la gratitud por haber compartido parte del camino con una mujer que, para Acuña, dejó una huella imborrable.

En un cierre cargado de emoción, Acuña resumió el sentimiento que embarga hoy al mundo del deporte: “Íbamos por el mismo camino y hoy me toca despedirla, pero su energía sigue presente en cada uno de nosotros”.

Para la Tigresa Acuña, Locomotora Oliveras fue más que una rival: fue una referente que inspiró con su potencia, su espíritu combativo y su humanidad. La boxeadora lamentó no haber podido cumplir el deseo de hacer juntas una serie, pero aseguró que ese sueño inconcluso también forma parte del legado que Oliveras dejó.

MVB