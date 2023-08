La China Suárez nuevamente se encuentra bajo todos los reflectores tras su presentación en la fiesta Bresh junto al artista Ecko. Pero no fue su música lo que llamó la atención, sino la trágica anécdota que la actriz compartió sobre el outfit que usó aquella noche y que reventó minutos más tardes.

La China Suárez usó un pantalón de látex de 600 euros y se le reventó en público

Estando incursionando en el mundo de la industria musical, la actriz ya tiene algunos temas que suenan en las playlist de muchos usuarios. Con varios palitos a Rusherking, Eugenia compuso una canción junto a Ecko, "Pasatiempo", y la estrenó en el escenario de la Bresh, la fiesta donde se juntan todos los famosos.

Un aspecto que no pasó desapercibido fue el estilo de vestimenta que lució la morocha, el cual es duramente criticado en varias ocasiones por su edad y por ser madre de 3 pequeños. Suárez optó por una remera holgada con la cara estampada de Justin Bieber y una calza de látex color negra que hizo juego con unos guantes largos similares.

La China Suárez cantó en la Bresh con la calza de látex

Sin embargo, la prenda inferior sería la razón de un mal momento en donde la artista casi queda al desnudo en plena fiesta. "Yo quería estrenar una calza de látex que me compré. Fue alta inversión porque la quería hace un montón", comenzó explicando en un vivo de Instagram sobre el diseño de Yves Saint Laurent que le costó 600 euros.

Para colocarse la prenda de dicho material, la actriz requirió de mucha vaselina para que la calza se deslizara por sus piernas y quedara bien colocada al cuerpo. Es decir, que las costuras estuvieran en las partes del cuerpo correspondiente porque, de lo contrario, podía romperse.

"Tengo 30 minutos de video intentando ponerla... No me subía hasta que subió y Juanma me dijo que ya no podía ir al baño ni hacer nada para no sacarla", contó la China sobre las consecuencias de usar dicha prenda. Luego de terminar de cantar en la fiesta junto a su colega, la actriz quiso ir al baño y cuando se dio cuenta la calza se partió desde la costura.

La calza de látex que compró la China Suárez

"Cantamos, todo perfecto. Voy al baño, me subo la calza y ahí escuché un ruido raro... Se me reventó", finalizó la historia señalando que era la prenda más cara que compró en su vida. La China Suárez mostró cómo quedó la prenda y su intención de convertirlo short se esfumó cuando vio que el quiebre partía desde la cintura.