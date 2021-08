La transformación de Pía Shaw: "Soy la misma de siempre, pero distinta"

Transformar la forma en que uno consume alimentos es la clave para sentirse y verse mejor, tal como lo ha hecho Pía Shaw, que muestra, orgullosa, su transformación en redes. La clave: ser consciente de lo que consume y no vivir a base de una dieta restrictiva e irrealizable.

“¡Hola! Soy Pía, la misma de siempre, pero distinta. Muchos de ustedes me preguntan por mi cambio físico y les quiero contar que no existen las fórmulas mágicas, pero sí personas que nos pueden ayudar a encontrar el cambio que buscamos", escribió la periodista y panelista de “LAM”.

La impactante transformación de Pía Shaw con alimentación consciente y actividad física.

Pía Shaw confió en el método de reeducación alimentaria Interoceánica, que busca dar herramientas que puedan prolongarse en el tiempo. “Te diseñan un plan alimentario de 9 semanas y lo más importante es que está guiado y acompañado por un coach vía WhatsApp durante todo el tratamiento. Es 100% online y no te proponen dietas ni te dan ningún tipo de producto", agregó en su posteo.

"Siempre me alimenté mal y ahora por suerte me ordenaron las comidas y las colaciones. Es fundamental tomar mucha agua, cocinar casero y todo el tiempo me están llegando mensajes para que no le olvide lo que tengo que hacer. No existen las fórmulas mágicas y lo importante es comprometerse con una buena alimentación y con la actividad física. Esa parte es importantísima y a mí que soy vaga me costó entenderlo. Hoy por hoy salgo todos los días a caminar y también voy al gimnasio. Sé que en algún momento del día algo de actividad física tengo que hacer", dijo a “Pronto”, detallando las claves de este cambio exterior e interior que transita.

Gladys "la Bomba Tucumana" perdió 20 kilos y reveló los secretos de su dieta

Gladys La Bomba Tucumana contó que bajó 20 kilos gracias a un nuevo plan de alimentación y a haber empezado a hacer ejercicio, especialmente, a correr en la cinta. "Llevo bajados 20 kilos... Aparte de la dieta, hago actividad física. Cinta más unos chalecos de Body Factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta”, contó en diálogo con la revista "Paparazzi".

La Bomba Tucuma evita las harinas y entrena a diario.

"La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante", sumó, contundente.

"Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Todos los días hago dieta, como lo que tengo que comer para no engordar. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”.

"No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta. Me subo a la cinta y digo 'voy a hacer veinte minutos ' pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”, cerró, feliz con su cambió