Descubrí quién es Marcelo, el novio de Pía Shaw y con quien sueña tener hijos

Hace un año y medio a Pía Shaw se le llenó el corazón de amor al conocer a quien hoy puede afirmar que es el hombre de su vida. Por medio de la presentación de un amigo periodista conoció a Marcelo, su novio con quien comparte su vida amorosa y todo lo que le sucede. Primero se supo que estaba de novia, luego trascendió el nombre de él y hoy en CARAS Digital te lo presentamos: es nada menos que Marcelo Dubini histórico fotógrafo de Revista CARAS. Conocelo...

En "Almorzando con Mirtha Legrand" con la conducción de Juana Viale contó que está muy feliz junto a él y confesó sus ganas de ser mamá. “No convivo, cada uno en su casa. Lo hice con otros ex en otro momento, pero hoy estoy bien. "Me encantaría en algún momento convivir con él. Estoy enamorada”, dijo y Juana preguntó “¿Y ser mamá?”. “Me encantaría, también. Antes lo dudaba un poco más y hoy creo que llegó el hombre”, aseguró.

Finalmente contó cómo se conocieron: “Nos conocimos por un compañero de trabajo. Yo estaba con Andino y Diego Esteves, que estaba ahí, vino un día y me dijo ‘tengo alguien para presentarte’. Yo venía sola hace un tiempo. Salimos un par de veces y después se dio. Me enamoré”. reveló Pía.

Pía Shaw reveló que está de novia con un fotógrafo de una prestigiosa revista

En medio del programa de Ángel de Brito, "Los Ángeles a la Mañana" todo giró en torno a la vida sentimental de la nueva angelita, Pía Shaw, mientras la periodista adelantaba que iba a contar un compromiso (al final se develó que era el de Juana Viale), el conductor la comenzó a indagar y le preguntó si estaba en pareja y ella, luego de un tire y afloje, reconoció que está de novia hace un año y medio con un fotógrafo de una revista de celebridades.

"Si chicas estoy en pareja desde hace un año y medio. Es fotógrafo las conoce a todas a ustedes, conoce la casa de todas. No vivimos juntos pero si pasamos muchas noches juntos. Es más ayer a la noche lo fleté porque quería pasar la noche sola, pero estamos muy bien y felices ya llevamos mucho tiempo", comenzó diciendo.

Ante esto, Yanina Latorre, pícara intervino: ¿Es un fotógrafo de una importante revista de celebridades? , a lo que Pía algo colorada afirmó que era parte del staff de una importante revista Argentina.