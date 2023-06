La tremenda acusación de Nazarena Vélez a Susana Roccasalvo: "Tenía un problema con las mujeres"

Nazarena Vélez está metida en muchos escándalos de la farándula, aunque hace ya un tiempo que está tranquila, pues se encuentra disfrutando al máximo de su nieto. Sin embargo, por supuesto que estar sentada en LAM todos los días desde su rol como panelista, hace que esté expuesta a generar enfrentamientos y polémicas con sus dichos. Ahora, revivió un conflicto del pasado cuando habló sobre Susana Roccasalvo y destacó lo difícil que es para trabajar.

Recientemente, Susana Roccasalvo se vio envuelta en un escándalo cuando resurgió una pelea ya vieja con Laura Ubfal. En LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en las noches de América TV, tocaron el tema y pasaron un tape en el que la conductora de Implacables criticaba el cuerpo de la periodista.

Sin embargo, al ver el tape, se dieron cuenta que Nazarena Vélez estaba involucrada en el escándalo, pues también era cuestionada. Laura Ubfal había comentado que Susana Roccasalvo echó a la panelista de LAM del programa que compartían en ese entonces, Rumores. Sin embargo, la conductora no se quedó callada y negó todo con contundencia: "Yo no la eché porque nunca a Nazarena la contratamos, ni nos enteramos que había sido contratada".

"De la misma manera que, como no pudo encontrar su lugar en el programa, porque es una chica que es una modelo, actriz, como usted quiera llamarlo. Me la metieron de prepo, y de prepo también se fue... Pero no porque yo la eché, no puedo echar a alguien que yo no contrato", dijo Susana Roccasalvo sobre los dichos de Laura Ubfal sobre el despido de Nazarena Vélez.

Nazarena Vélez en LAM

Por último, cerró con picardía: "Quiso entrar en una parte periodística, hizo un par de preguntas desubicadas. No era por mala, simplemente porque no servía priodísticamente, entonces, renunció. A la tarde, el señor que la había contratado me llamó por teléfono y me dijo de todo... ahí me cayó la ficha. ¿Quedo claro? Yo no eché a nadie".

Nazarena Vélez arremetió contra Susana Roccasalvo y la acusó de tener un problema con las mujeres

Luego de ver el tape, Nazarena Vélez se quedó envenenada y no dudó en comentar todo lo que tuvo que vivir mientras trabajó con Susana Roccasalvo y la destrozó cuando lanzó una tremenda acusación.

"Te descalifica de put..., que me había puesto un tipo ahí. Ella creía que yo salía con el dueño de Endemol", expresó Nazarena Vélez sobre el maltrato que tuvo que vivir por parte de Susana Roccasalvo. Luego, ahondó en el tema: "Ella tenía un problema con las mujeres. No le gustaba tu ropa, si ella estaba vestida de negro, vos no te podías vestir de negro. Si ella tenía un labial, vos no podías tener el mismo labial. Entonces, llegaba un punto que decís 'dale, flaca'".

Entonces, explicó que Susana Roccasalvo pedía que las panelistas llegaran antes al piso. "Por eso, a ella le gustaba que vos vengas antes al piso, para chequear... Yo creo que cambio, creo y espero que haya cambiado", comentó Nazarena Vélez. Rápidamente, Ángel De Brito le preguntó si alguna vez recibió algún pedido de disculpas por parte de la conductora. "No recuerdo. Pero sí hubo una cosa de 'hubo un malentendido entre nosotras', viste esa cosa de calmemos las cosas, y está bien, ya está", contestó segura.

