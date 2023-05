Premios Martín Fierro 2023: Susana Roccasalvo fue tajante y destrozó a Wanda Nara como posible conductora de la ceremonia

Cada vez está más cerca la nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2023 y, como era de esperarse, ya comenzó a dar de qué hablar. Luis Ventura, presidente de APTRA, reveló que Wanda Nara podría conducir la gala, pero Susana Roccasalvo, también integrante de la entidad, mostró que está en desacuerdo con la posible decisión.

La conductora de Implacables primero opinó sobre Marley en Socios del espectáculo. “Tendrían que renovar un poquito, pero bueno, es Telefe”, señaló sobre la decisión, además reveló cuál sería su “dupla ideal” de conductores. “Me encantaría que sean Vero Lozano y Santiago del Moro”, manifestó, mientras aseguraba que también le gustaría ver en los Premios Martín Fierro 2023 a la pareja de conducción que formarían Iván de Pineda y Natalia Oreiro.

Imagen reciente de Wanda y Zaira Nara.

Luego le consultaron por la dupla de Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili, sin embargo, esa opción tampoco es de su agrado para la premiación. Susana respondió: “No, no. Mamarracho. No me gusta”, y continuó fulminante con la actual conductora de MasterChef, Wanda Nara. “¿No la ves ahí, conduciendo?”, le preguntaron los cronistas y ella señaló sin filtros: “No. No corresponde. No hay que bastardear el premio”, se despachó.

Y para cerrar, Roccasalvo explicó por qué le parece una mala opción la empresaria para conducir los Premios Martín Fierro 2023: “No puede conducir una chica, que recién empieza, que no está formada para semejante premio. Hay que tener un poquito de cordura”.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre una posible rivalidad entre las figuras de Telefe por la conducción de los Martín Fierro?

"Estás nombrando a gente que quiero mucho, entonces, no creo que haya pica porque me quieren mucho también", fue lo primero que aclaró Wanda cuando le mencionaron a figuras como Santiago del Moro y Vero Lozano, que querrán estar en los Martín Fierro como conductores.

Luego cerró hablando de Santiago, y que sentía ahora que ella ocupa su lugar en MasterChef: "Santiago del Moro era el gran conductor de MasterChef y yo estoy en el programa, tengo entendido, que mucho por él. Santiago fue una de las personas que confió en mí".