Laura Ubfal es una de las panelistas más controversiales en el mundo de la prensa y programas de espectáculos. Con una personalidad fuerte y sin pelos en la lengua, siempre tiene la última información sobre escándalos o celebridades.

Luego de ser una de las panelistas de Gran Hermano 2022 durante varios meses, en abril de este año, Laura se unió como parte del jurado de Bienvenidos a bordo con la conducción de Laurita Fernández, quién se encargó de poner picante el programa, tras escuchar el cover de la canción ''Amor prohibido'' y consultarle a la periodista sobre su pasado amoroso.

Laura Ubfal

Por su parte, Ubfal acostumbrada a hablar sobre infidelidades, rupturas o filtrar romances nuevos y en realizar las consultas punzantes, fue sorprendida por una pregunta insólita que le hizo la conductora del ciclo: “El título de la canción me vino a preguntarle a Laura Ubfal si en el espectáculo hay o hubo amores prohibidos’’.

Tras escuchar la duda de Laurita, la periodista se hizo la desentendida y le retrucó: ‘’¿Vos me preguntas Laurita?’’. Pero la bailarina se defendió y fue hasta el hueso: ‘’Los míos se supieron’’, y añadió insistiendo: ‘’Qué sé yo, alguno que no se haya sabido…’’.

Finalmente, la conductora logró su cometido y la panelista expresó: ‘’Pero si están prohibidos, ¿Cómo querés que te los cuente?’’. Pero Laurita la animó: ‘’Bueno… pero hay’’. Finalmente, entre risas, Laura Ubfal reveló: ‘’Y… unos cuántos’’.

Laura Gandini, la hija de Laura Ubfal que se luce en ATAV 2

Durante una entrevista, Laura Ubfal habló sobre su hija Alma, quién tiene 28 años, es actriz y fanática de River Plate: “Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Estoy muy orgullosa”, expresó la periodista.

Alma Gandini y Laura Ubfal

Actualmente Alma brilla interpretando el personaje de una vedette en los '80s en la segunda temporada de ''Argentina, tierra de amor y venganza''. Desde muy pequeña recorrió estudios, realizó castings y conoció a diferentes famosos y formó parte de proyectos reconocidos como ''Graduados'', ''100 días para enamorarse'', ''El marginal'' y ''El Encargado'' con Guillermo Francella.

D.M