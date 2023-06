Estefi Berardi plantó una bomba luego de anunciar que renunció a LAM, el programa de Ángel De Brito en la pantalla de América TV. Todo eso sucedió después de que Andrea Taboada anunciara que la despidieron del ciclo en el cual trabaja desde que empezó a emitirse. Ahora, la gran pregunta es qué le depara el futuro a estas dos grandes periodistas. Por un lado, la histórica panelista de LAM fue confirmada como panelista de DDM, el programa que conducirá Mariana Fabbiani. Berardi, por su parte, confirmó que irá a Pasaplatos Famosos.

En Mañanísima invitaron a una tarotista a que tire las cartas en vivo. En un momento, Carmen Barbieri le preguntó a la invitada sobre el prometedor futuro laboral de Estefi Berardi. "¿Cómo le va a ir en Pasaplatos Famosos?", preguntó la conductora. Entonces, la tarotista le pidió a la panelista que saque tres cartas.

Estefi Berardi se despidió de LAM

Luego de que Estefi Berardi sacó las tres cartas, Aquín, la tarotista, se puso a hacer lo suyo y leyó lo que el tarot tenía para decirle a la panelista de Mañanísima. "A pesar de que tuviste momentos difíciles, que no fueron tan buenos, te sale la luz, te sale plata. Te va a ir muy bien", aseguró la invitada.

Después, sumó: "Y te sale esta carta que es el sol, que es la energía. Siempre tenés energía extra de arriba. Te va a ir bien. ¡Dale para adelante! Vas a triunfar". Así, la tarotista le aseguraba a Estefi Berardi que tiene un futuro laboral y profesional prometedor, a pesar de lo que sucedió en LAM.

El verdadero motivo por el que Estefi Berardi abandonó LAM

Hace algunos días, Estefi Berardi fue protagonista de un escándalo en vivo. Resulta que la panelista, en pleno programa, se levantó y abandonó el estudio cuando Ángel de Brito y las angelitas comenzaron un debate con respecto a Sofía Aldrey y Fede Bal. Luego, el conductor de LAM anunció que ya no iba a volver.

Estefi Berardi y Ángel De Brito

Al día siguiente, Estefi Berardi se encontraba en Mañanísima cuando comenzaron a charlar sobre este particular episodio en LAM. Entonces, la panelista no tuvo problema en asegurar que fue el enfrentamiento que tiene con Yanina Latorre la razón por la cuál decidió no volver al piso. Cuando Pampito le preguntó el motivo, ella aseguró: "Las difamaciones de Yanina".

NL.