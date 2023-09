Alexis "El Conejo" Quiroga visitó "El debate del Bailando" y se sinceró con todo. El ex Gran Hermano estuvo inmerso en un montón de rumores de romance desde que terminó su relación con Coti Romero y él se encargó de aclarar cada uno de ellos.

Sabrina Rojas tiró una bomba en el medio del programa: "Es muy pronto tal vez, decir esta info que tengo, sobre todo porque hay una separación muy reciente... Pero tengo entendido que hay amor en esa pareja. Ahí hay cositas". "Tenés mal la info, hay un buen equipo", fue la respuesta inmediata del Conejo.

Las palabras de Alexis Quiroga sobre Coti Romero.



“¿Qué pasa si vos flasheas amor con tu compañera de baile? ¿Lo podés blanquear?”, le preguntó la conductora al ex hermanito. “Sí, tranquilamente lo puedo blanquear. No habría ningún problema”, dijo Alexis sin titubear. “¿Pero si lo blanqueas antes se lo contarías a Coti o no se lo contarías?", indagó Sabrina.

“¡Pero Coti es mi ex, no mi mamá! Es mi ex y cumple su rol de ex”, dijo tajante el Conejo. “De vez en cuando hablamos, menos que antes. La verdad que no tuvimos ninguna aspereza al terminar, por eso tenemos la relación que tenemos”, expresó el participante. "Todavía sigo enamorado de Coti", se sinceró Alexis Quiroga.

