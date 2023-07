Alejandro Fantino fue relacionado sentimentalmente años atrás con nada más y nada menos que Luciano Pereyra, situación que por mucho tiempo le costó al conductor revertir, ya que los rumores eran cada vez más fuertes.

En diálogo con "Infama" en el 2017, Alejandro Fantino puso punto final a las especulaciones y aclaró por qué motivo y cómo nacieron los rumores que lo vinculaban con Luciano Pereyra.

"Luciano venía mucho a pescar a Sauce Viejo, después vino varias veces más, se hizo muy amigo de mi papá, venía con sus amigos, tenía una bandita de Luján, muy macanudos", expresó Fantino recordando el momento en que todo empezó.

Como si eso fuera poco, Fantino agregó: "Alguien habrá dicho 'estos dos encubren una relación'. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían".

Luciano Pereyra.

El violento episodio que vivió Alejandro Fantino

Lamentablemente eso no fue todo y el conductor fue víctima de una situación repudiable. "En San Lorenzo me gritaban ‘puto'. Cerraban los deditos como que me garch… a Luciano y a Bastía. Los cité a los tipos, se quedaron esperando y me re mataron a trompadas en el estacionamiento de manera violenta", aseguró Fantino.

"Es parte del mundo del fútbol haber sido hostigado por supuestas insinuaciones sobre mi homosexualidad. Yo no tuve que construir mi masculinidad, porque ella se fue construyendo sola", cerró Alejandro Fantino en el 2017, relato que seguramente sería diferente hoy que este tipo de situaciones son inadmisibles en cualquier ámbito.