La vida de José, el guardaespaldas que unió a Luisana Lopilato y Michael Bublé: "Fue el primero en traducir nuestras palabras"

Luisana Lopilato abrió su corazón en el streaming de Luzu TV, "Nadie Dice Nada", y compartió una faceta poco conocida de su vida junto a Michael Bublé. Allí, la actriz destacó el rol indispensable que desempeña José, su guardaespaldas, quien no solo garantiza su seguridad, sino que también actúa como un puente fundamental en su convivencia. "Para todos los que preguntaban por él... con ustedes, José. El primero en traducir nuestras palabras y quien siempre nos acompaña y nos cuida", expresó con cariño la artista en un emotivo posteo en sus redes sociales.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con José.

Detrás de Lopilato - Buble: Luis, un profesional de elite con trayectoria internacional

Detrás de la figura de este hombre, se encuentra una trayectoria imponente que justifica la confianza depositada por la pareja. José forma parte de Jeem Security International, una firma especializada en la protección de figuras de alto perfil dentro de la industria del entretenimiento. Como agente de protección cercana, cuenta con una trayectoria profesional de 31 años en el rubro, especializándose en el cuidado de personalidades destacadas a nivel global.

Esta sólida formación técnica le permitió trabajar con una amplia gama de celebridades de gran prestigio. Tal como lo evidencia el registro visual de la cuenta oficial en Instagram, José ha brindado sus servicios a figuras de renombre mundial. Entre los artistas que han pasado por su custodia se encuentran: Shakira, Madonna, Maná, Luis Miguel, Ricky Martin, entre otros.

Luisana Lopilato y Michael Bublé con José en los inicios de la relación.

La exposición pública constante requiere un nivel de profesionalismo extremo, algo que José logra mantener con firmeza durante décadas. Su capacidad para adaptarse a los entornos más exigentes demuestra por qué es una pieza tan valorada en el equipo de seguridad de la familia Lopilato-Bublé.

La labor esencial en la rutina de la pareja de Luisana Lopilato y Michael Bublé

La labor de José trasciende el esquema tradicional de un guardaespaldas, tal como lo describió Luisana al mencionar cómo facilitó la comunicación con su marido durante los inicios de su relación. Su trabajo cotidiano consiste en navegar situaciones de alta exposición, garantizando la integridad de la pareja en diversos eventos y giras internacionales.

Luisana Lopilato y Michael Bublé presentaron a José en las redes sociales.

La cuenta de Jeem Security International refleja precisamente esa dinámica, mostrando el despliegue de seguridad necesario para cuidar a las figuras en escenarios, alfombras rojas y traslados. Al integrar este equipo de especialistas, José no solo cumple una función técnica de custodia, sino que se transforma en un soporte vital que permite a la pareja moverse con tranquilidad en su exigente rutina.

Su presencia, constante y discreta, asegura que tanto Luisana Lopilato como Michael Buble puedan disfrutar de sus compromisos profesionales y personales con la protección necesaria para mantener su intimidad intacta frente a la mirada pública.