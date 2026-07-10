Luisana Lopilato compartió su look effortless para salir de gira con Michael Bublé y su familia: blazer, jean wide leg y zapatillas

Luisana Lopilato mostró cómo vive desde adentro una nueva gira de Michael Bublé. Esta vez, la artista decidió viajar junto al cantante y sus cuatro hijos. Entre las postales familiares que subió a la red social, su look effortless conquistó a sus fanáticos y dejó en evidencia la tendencia que pisa fuerte en la moda internacional.

La combinación casual chic de Luisana Lopilato que se llevó toda la atención

Luisana Lopilato volvió a demostrar que la comodidad y el estilo pueden ir de la mano. En medio de una nueva gira internacional de su pareja Michael Bublé, la actriz compartió con sus seguidores el look que eligió para acompañar al cantante en el inicio del tour junto a toda su familia.

Desde el micro que los trasladará durante los próximos conciertos, la actriz posó sonriente con un outfit relajado, funcional y muy canchero que refleja a la perfección una de las estéticas más fuertes del momento: el effortless style, una tendencia que apuesta por prendas básicas, siluetas cómodas y combinaciones que lucen elegantes sin aparentar demasiado esfuerzo.

Luisana Lopilato

Para emprender el viaje, Luisana Lopilato apostó por un conjunto compuesto por piezas clásicas que nunca pasan de moda. La prenda principal es una remera blanca de algodón con estampado gráfico de inspiración vintage. El diseño, de cuello redondo y mangas cortas, incorporó pequeños dibujos y la inscripción "Beach Snacks", un detalle que aportó un aire relajado y veraniego.

Sobre la remera llevó un blazer liviano azul marino, de corte amplio y líneas rectas, que elevó automáticamente el outfit y aportó ese equilibrio entre lo casual y lo sofisticado que caracteriza al estilo effortless. La parte inferior estuvo protagonizada por un jean wide leg de tiro alto en denim azul clásico. Su caída recta y amplia estilizó la figura y confirmó por qué este modelo continúa siendo uno de los favoritos de las amantes de la moda.

Además de resultar cómodo para los viajes largos, el jean wide leg se convirtió en un básico gracias a su versatilidad y facilidad para combinar con prendas tanto deportivas como más elegantes. Para completar su look, Luisana Lopilato eligió unas zapatillas blancas con detalles metalizados y accesorios minimalistas.

Luisana Lopilato junto a su hija

En los últimos años, la estética effortless se consolidó como una de las corrientes más elegidas por celebridades e influencers para los viajes. El motivo se debe a que logra looks equilibrados a partir de prendas básicas de excelente calce, que transmiten una imagen sofisticada sin caer en conjuntos recargados.

De esta manera, Luisana Lopilato compartió su look effortless para salir de gira con Michael Bublé y su familia. La actriz es una de las famosas que mejor interpreta esta tendencia y en esta oportunidad, volvió a demostrar que un blazer bien elegido puede transformar un outfit casual en una propuesta mucho más elegante, mientras que el jean wide leg y las zapatillas son capaces de aportar la comodidad necesaria para las largas horas de viaje.

Luisana Lopilato y sus hijos acompañan a Michael Bublé en su nueva gira musical

Más allá del look que eligió para acompañar a Michael Bublé en esta nueva experiencia, Luisana Lopilato también mostró cómo vive este momento junto a sus hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Mediante su posteo de Instagram, la ex Rebelde Way dejó ver la dinámica familiar en medio del tour y la felicidad de sus pequeños al ver a su papá arriba de los escenarios.

Luisana Lopilato y sus hijos acompañan a Michael Bublé en su nueva gira musical

En las imágenes se puede observar los niños mirando atentamente el show rodeado de fanáticos del artista canadiense. En una de las publicaciones, además, se observa a Michael Bublé en pleno concierto. "Seguimos... y esto cada vez se pone mejor. Qué gran equipo somos. Gracias, Dios, por la bendición de poder acompañarnos siempre y divertirnos en el camino", escribió emocionada.

Su posteo recibió una lluvia de corazones y mensajes positivos por parte de sus millones de seguidores, quienes destacaron la unión de la familia y la forma en que logran convertir los compromisos laborales del cantante en una oportunidad para compartir tiempo juntos.