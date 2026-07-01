De Oriana Sabatini y Tini Stoessel a Luisana Lopilato: el video viral que muestra cómo crecieron las famosas argentinas

Antes de llenar estadios, protagonizar exitosas ficciones o convertirse en referentes de la música y la moda, Oriana Sabatini, Tini Stoessel, Luisana Lopilato y otras celebridades argentinas fueron niñas que, como cualquier otra, disfrutaban de una infancia alejada de los flashes. Con el paso de los años, cada una construyó una identidad propia que las llevó a convertirse en algunas de las artistas más reconocidas del país y del mundo.

Tini Stoessel

Un video publicado en TikTok por la cuenta Valuu07 volvió a poner el foco en sus primeros años al reunir fotografías de la infancia de distintas figuras del espectáculo argentino. La recopilación rápidamente despertó la nostalgia de miles de usuarios, que no tardaron en comentar cuánto cambiaron o cuánto conservan de aquellas expresiones que hoy siguen siendo parte de su identidad.

Las fotos de las famosas que sorprendieron a todos

Entre las imágenes que más llamaron la atención se encuentra la de Tini Stoessel, quien aparece con una sonrisa dulce y una expresión muy tierna. La fotografía muestra un costado completamente distinto al de la artista que hoy triunfa en los escenarios internacionales, aunque muchos usuarios coincidieron en que conserva la misma mirada cálida que la acompañó desde pequeña.

Otra de las protagonistas del video es Oriana Sabatini, cuya imagen infantil deja ver una sonrisa fresca y una gran naturalidad frente a la cámara. Con el paso de los años, la cantante y modelo construyó una carrera internacional entre la música y el modelaje, manteniendo ese estilo elegante que hoy la caracteriza y que la convirtió en una de las argentinas con mayor proyección en Europa.

El compilado también rescata una fotografía de Luisana Lopilato, quien ya de niña destacaba por sus inconfundibles ojos claros y una expresión serena. Desde aquellos primeros años hasta la actualidad, la actriz desarrolló una sólida carrera en televisión y cine, además de consolidar una vida familiar que sigue despertando el cariño del público.

Luisana Lopilato

Además de ellas, el video reúne imágenes de Lali Espósito, María Becerra, Cazzu, Emilia Mernes, Nicki Nicole, La Joaqui, Valentina Zenere y China Suárez, mostrando cómo eran durante su infancia. La publicación despertó cientos de comentarios de usuarios que se sorprendieron por el parecido que muchas conservan con el paso de los años y recordaron los inicios de algunas de las artistas más influyentes del espectáculo argentino.