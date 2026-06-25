El conmovedor mensaje de Luisana Lopilato para su hijo Noah en el cierre de una etapa: "Sé que no siempre fue fácil"

Luisana Lopilato atraviesa uno de los momentos más emotivos de su maternidad. A través de sus redes sociales, la actriz le dedicó una sentida carta abierta a su primer hijo, Noah Bublé, acompañada por una serie de fotos inéditas que retratan el paso del tiempo: desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. Con imágenes cargadas de ternura y, la publicación reflejó el profundo vínculo que los une y conmovió a sus seguidores.

Luisana Lopilato a corazón abierto

Este jueves 25 de junio, Luisana Lopilato vivió uno de los capítulos más importantes de su maternidad. Así lo dio a conocer en su cuenta personal de Instagram, donde mediante la creación de un carrusel, la artista realizó una carta abierta a su primer hijo, Noha, fruto de su matrimonio con Michael Bublé. En las postales difundidas, se lo puede ver al adolescente desde que estaba en la panza de su mamá, los primeros meses de vida, hasta una toma más que significativa: ya en la etapa de su adolescencia, alcanzó una altura en la que supera a su madre.

Luisana Lopilato junto a su primer hijo Noah | Instagram

“7º grado Noah Hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades” comenzó diciendo la actriz al pie de la publicación. Allí se permitió expresar todos los sentimientos que atravesaron juntos hasta llegar a este día tan especial para toda la familia. “Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme”, expuso describiendo todas las cualidades que forman la personalidad de su primogénito.

Acto seguido, sacó a relucir sus anhelos para esta nueva puerta que se le abre a nivel académico. “Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe. Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso”. Finalmente, le transmitió su orgullo y dejó plasmada su incondicionalidad como mamá. “Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente”.

Por su parte, Michael Bublé también se pronunció al respecto en los comentarios. “No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento”, sostuvo el compositor, quien llamó la atención de los seguidores al expresarse en español. Su mensaje no pasó inadvertido y se convirtió en una de las reacciones más destacadas de la emotiva dedicatoria de Luisana.

El mensaje de Michael Bublé al posteo de Luisana Lopilato | Instagram

Luisana Lopilato, un amor que se expande en redes

Como era de esperarse, el posteo se llenó de likes y comentarios de aliento tanto para Luisana Lopilato como para el joven que comienza una nueva etapa en su desarrollo académico. En este marco, cabe destacar que Noah asiste a una escuela pública en Burnaby, Columbia Británica -en Canadá-, la ciudad donde reside la familia Bublé-Lopilato. Según trascendió, al mismo establecimiento educativo también concurren sus hermanos Elías, Cielo y Vida. Además, se trata de una institución con un significado especial para el clan familiar, ya que allí cursó sus estudios Michael Bublé durante su adolescencia.

Aunque la intérprete optó desde siempre por preservar la identidad y la privacidad de sus cuatro hijos en las redes, en cada ocasión especial encuentra un espacio en su perfil para dedicarles emotivos mensajes. Son publicaciones pensadas para ellos, pero que también permiten vislumbrar el profundo amor y orgullo que siente por su familia.

Luisana Lopilato junto a su primer hijo Noah | Instagram

Una vez más, Luisana Lopilato comparte su lado más sensible y vulnerable a su comunidad digital. Con un mensaje cargado de simbolismo, orgullo y admiración, la actriz plasmó su amor por Noah, su primer hijo junto a Michael Bublé, en esta nueva etapa de su trayectoria académica. Así, entre muestras de cariño y apoyo, el matrimonio Bublé-Lopilato dejó en claro que su familia es el motor de su matrimonio.