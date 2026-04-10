Luisana Lopilato contó cuál es su gran obsesión que la llevó a tomar una particular acción contra Michael Bublé: "Las reglas son así"

Luisana Lopilato y Michael Bublé son de las parejas que más se mantienen en el tiempo. La intimidad de la pareja la revelan en algunas entrevistas, donde cuentan divertidas anécdotas de su relación. En los últimos días, la actriz regresó a la Argentina y fue invitada por algunos programas, donde contó cómo es ella como mamá y esposa. Fue así que reveló que tiene una gran obsesión que, en caso de que su familia no la siga, toma drásticas acciones.

Luisana Lopilato, Michael Bublé

La gran obsesión de Luisana Lopilato que la llevó a tomar una particular acción contra Michael Bublé: "Las reglas son así"

Luisana Lopilato es de las actrices más importantes y carismáticas de la industria argentina. En todo momento, encuentra la manera de romper con los estándares, protagonizando increíbles proyectos que la llevan a la pantalla grande. Sin embargo, en su casa, es todo lo contrario a lo que siempre mostró. Durante el jueves 9 de abril, participó de una entrevista en Luzu TV, donde reveló que tiene una gran obsesión por el orden y la limpieza, y que obliga a su familia a mantenerlo así.

"Soy re obsesiva con el orden y la limpieza. Es muy duro con cuatro hijos porque tiran todo, pero ahora logré que, si terminaron de jugar, lo guarden antes de sacar otro", detalló en la entrevista. Sin embargo, le preguntaron por el rol de Michael Bublé y ella reveló que con él también tuvo que pelear hasta ser escuchada. "Cuando nos conocimos, me tiraba mucho la ropa. Me cansé y dije: 'Se terminó, desde el principio hay que marcarlo'. Agarré todo y se lo tiré a la pileta. Pensó que era un chiste, pero las reglas son así", exclamó, y generó las risas de todos.

En esta misma línea, recalcó los límites que le pone a sus hijos al momento de tratarse del estudio. Martín Garabal bromeó con el nombre de uno de sus éxitos y lo cambió a "Obediente Way", cuando ella contó que le cortaba una semana de vacaciones para que se pusieran a estudiar y no retrasarse. "Me gusta que estén adelantados y se sientan bien en el colegio", dijo en el vivo.

La historia de amor de Luisana Lopilato y Michael Bublé

En 2008, Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieron, tras un concierto de él, y fue el propio cantante el que le aseguró: "Yo me voy a casar con vos". Después de tres años de noviazgo a distancia, la pareja se casó en 2011 con ceremonias en Argentina y Canadá, y formaron una tierna familia de 6. En sus redes sociales, mantienen la privacidad de sus niños, sin exponer sus rostros, pero compartiendo las postales de los mejores momento. Sin embargo, no dudan en mostrar lo enamorados que están del otro, con tiernos mensajes y recuerdos que los acompañan.

Luisana Lopilato, Michael Bublé

La pareja sortea sus personalidades fuertes y distintas, como la gran obsesión que tiene Luisana Lopilato por el orden y la limpieza. Es así como reveló que tomó una particular acción contra Michael Bublé, que hizo que el cantante entendiera cómo será su vida con la actriz. Entre risas y la sorpresa de los usuarios, ella contó la intimidad del hogar y cómo logra equilibrar su trabajo descontracturado y "rebelde", con un estilo de vida exigente sobre los integrantes de la familia.

A.E